Formation sur la vannerie et les perles : Outiller les artisanes pour le succès de leurs produits

L’Agence djiboutienne de développement social a procédé hier, au siège de l’UNFD, au lancement d’une formation sur le développement de nouveaux produits artisanaux, ciblant notamment la vannerie et les perles.

800 artisanes provenant de différentes associations de femmes bénéficieront de cette formation organisée par l’ADDS avec l’appui de l’ONG Aid to Artisans. L’objectif est de développer l’artisanat local en redynamisant le savoir-faire des associations en la matière. La cérémonie de lancement a vu la participation de la ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Houmed Hassan, la secrétaire d’Etat aux Affaires sociales, Mouna Ahmed Osman, l’ambassadeur du Japon à Djibouti, Tatsuo Arai, du représentant de la Banque mondiale, de la secrétaire générale de l’UNFD, Fatouma Moussa, ainsi que des trois experts formateurs dépêchés au pays à cet effet par l’ONG Aid to Artisans.

Dans un discours prononcé à cette occasion, la secrétaire d’Etat aux Affaires sociales, Mouna Ahmed Osman, a indiqué que « cette formation vise à permettre aux femmes artisanes de faire face aux contraintes liées à l’innovation, au développement et à la commercialisation de leurs produits ».

Elle a précisé que « le projet s’attèle à développer la chaîne de valeur artisanale entière pour que les artisanes et les associations puissent réellement réaliser des bénéfices intéressants en tenant compte du rapport qualité/prix».

De son coté, la ministre de la Femme et la Famille, Moumina Houmed Hassan, a fait savoir que « de mémoire de Djiboutienne, les femmes de cette contrée, quelle que soit leur communauté, ont toujours travaillé la vannerie et les perles », ajoutant que « les produits issus de la vannerie servaient et servent encore de tapis de décoration ou de nattes, de sacs pour les femmes, de contenants pour les ménagères. Les perles, quant à elles, ont toujours servi d’accessoire de beauté.».

En un mot, apprend-t-on, la formation permettra un renouveau du design des produits artisanaux, une amélioration des techniques de confection pour disposer d’un produit avec une qualité de finition et d’image aux normes internationales.

Enfin, la session de formation permettra aux artisanes de maîtriser les techniques de vente de base afin de rendre les produits plus attrayants et leurs prix plus abordables et acceptables.

Sadik Ahmed