Formation en mécanique : Pour une autonomie technique des pêcheurs

Le programme d’appui à la réduction de la vulnérabilité dans les zones de pêches côtières Prarev en collaboration avec les militaires de la base italienne établie à Djibouti a organisé hier une cérémonie de clôture d’une formation sur la réparation des moteurs hors-bords pour les pêcheurs de Djibouti-ville et des régions du nord.

Afin de mieux connaître les difficultés auxquelles sont confrontées les organisations professionnelles du secteur de la pêche, le PRAREV a mené au préalable une étude diagnostic auprès des organisations de pêche avec pour objectif d’identifier, de manière participative, avec ces organisations professionnelles et les associations impliquées dans la pêche les principaux types et niveaux d’actions à entreprendre.

A cet égard, l’identification des actions s’est centrée sur les différents types de contraintes faisant partie du quotidien des organisations professionnelles et associations impliquées dans la pêche. Qu’il s’agisse de leurs capacités managériales, que leurs activités professionnelles, et leur environnement organisationnel de travail. C’est dans ce sens que le Prarev et les militaires de la base de soutien italienne ont organisé du 05 au 08 novembre 2017 une formation sur la réparation des moteurs.

La cérémonie de clôture de cette session formation a vu la participation du directeur de la pêche, Ahmed Darar, du commandant de la base italienne Issmi Lorezo Guani, et de nombreux pêcheurs issus de la capitale et des régions de l’intérieur.

D’une durée de 4 jours, ces assises studieuses ont permis aux apprenants d’assimiler les notions de base de la mécanique, et d’acquérir les bons gestes pour réparer leurs moteurs. Rappelons que le PRAREV est un programme dont l’objectif est d’appuyer les populations des zones côtières rurales, affectées par le changement climatique pour améliorer leur résilience, réduire leur vulnérabilité et promouvoir la cogestion des ressources marines. Il a pour but de permettre une augmentation de l’appropriation d’activités plus résilientes au changement climatique par la population côtière, un renforcement des coopératives et des associations, une augmentation du revenu des bénéficiaires du programme et un accroissement des débarquements de poissons, sans affecter l’état de la ressource.

La journée s’est terminée par la remise des certificats aux pêcheurs et la traditionnelle photo de groupe.

N. Kadassiya