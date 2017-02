Formation accélérée sur l’anglais des affaires : Le MENFOP certifie plus de 233 jeunes bacheliers des filières professionnelles

Le ministre de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle, Moustapha Mohamed Mahamoud, a présidé, hier matin une cérémonie de remise de certificats de formation en anglais des affaires. L’événement s’est déroulé au Centre de formation des enseignants de l’enseignement fondamental (CFEEF) en présence des hauts cadres du MENFOP dont le secrétaire général, Mohamed Abdallah Mahyoub, et des formateurs.

Durant les trois derniers mois, plus de deux cent trente trois jeunes bacheliers professionnels de la session 2016 ont suivi une formation poussée en Anglais des affaires offerte par le MENFOP. Ladite formation qui a été organisée par le MENFOP visait à offrir une compétence des plus, et non des moindres à ces jeunes porteurs du diplôme du baccalauréat professionnels et qui s’apprêtent à entrer dans le monde professionnel.

C’est ce qu’aura souligné le ministre de l’éducation nationale de la formation professionnel, M. Moustapha Mohamed Mahamoud qui a longuement et fortement mis en lumière la politique de formation professionnelle développée par le chef de l’Etat, M. Ismaïl Omar Guelleh, dans la lutte sans merci qu’il mène contre le chômage des jeunes.

A ce titre, « le ministère mène un programme tous azimuts de formations pratiques adaptées non seulement aux aptitudes des jeunes et qui reste indexé sur les caractéristiques et les besoins du marche du travail » a déclaré le ministre Moustapha Mohamed Mahamoud qui a décliné également les axes prioritaires de ce programme de formations modulaires et de courte durée qui bénéficient à des milliers de jeunes à travers tout le pays.

En outre, le ministre a rappelé que la formation en anglais des affaires a été conçue et élaborée afin de faciliter l’insertion professionnelle des jeunes qu’ils a exhorté à s’inscrire dans la nouvelle formation en entrepreneuriat qui leur permettra de se lancer dans le monde des affaires. M. Moustapha Mohamed Mahamoud a enfin félicité et rendu hommage aux intervenants et aux formateurs.

… L’anglais des affaires, une source d’opportunités professionnelles. Du point de vue professionnel, maîtriser l’anglais autorise une évolution de carrière incontournable. Mieux encore, être bilingue, voire polyglotte offre plus de valeur à son curriculum vitae. C’est ainsi que l’on constate la tendance des recruteurs d’entreprise à intégrer de plus en plus les compétences linguistiques parmi les critères de sélection lors de l’entretien d’embauche.

L’anglais, étant la langue des affaires, se veut désormais être indispensable pour décrocher un emploi. Le domaine du tourisme, le secteur des médias, celui du marketing et évidemment le domaine de la communication ne peuvent se passer de l’anglais qui devient alors une opportunité professionnelle. Par ailleurs, parler l’anglais permet au salarié de toucher plus par rapport à un employé ne parlant que le français ou sa langue maternelle. Si l’anglais ouvre bien des portes au niveau national, il facilite également la recherche d’emploi au niveau international. Avec plus de 75 pays parlant anglais, la maîtrise de la langue va permettre alors de postuler pour un poste à l’étranger et dans différents secteurs d’activité. Pour notre pays qui est cerné par un océan de pays Anglophone, le partenariat économique très fort avec notre grand voisin Ethiopien ouvre des opportunités à nos jeunes.

C’est ce qu’a indiqué à cette occasion, le directeur général de l’enseignement technique et de la formation professionnelle, M. Abdoulkader Houmed qui a remercié le ministre de l’éducation nationale de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahamoud pour avoir initié cette formation en anglais des affaires au profit des jeunes issus de l’ETFP.

Il a rappelé l’importance de l’anglais dans l’enseignement technique et pratique tout en mettant l’accent sur l’insertion d’un module d’anglais professionnel dans le cursus de l’enseignement technique. Il a enfin exhorté les heureux récipiendaires des certificats de formation d’en tirer le meilleur parti.

A l’issue de la cérémonie, le ministre Moustapha Mohamed Mahamoud a remis des certificats aux jeunes apprenants avant de prendre la pose avec eux sous les crépitements et flash des caméras des professionnels des médias nationaux.

MAS