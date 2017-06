Forêt du Day : Un écosystème unique

La forêt du Day, à flanc de montagne, est située à plus de 900 m d’altitude. Le relief escarpé des lieux explique non seulement qu’elle ait été relativement préservée, mais également son existence même : bénéficiant de températures plus fraîches qu’ailleurs dans le pays, des essences disparues du reste du territoire se sont développées et ont pu se maintenir même lorsque le climat s’est réchauffé dans la corne de l’Afrique.

Selon l’altitude, les essences sont différentes : buis, terminalias, acacias en-dessous de 900 m ; genévrier, olivier africain et camphre au-delà. Certes, la forêt est loin d’être dense, mais ses petits arbres anciens ont des silhouettes magnifiques et l’on peut apercevoir, en observant bien, des francolins, des aigles, de petits oiseaux colorés et, avec un peu de chance, l’une des quelques panthères qui peuplent les lieux !

Cette forêt, à plusieurs égards, renfermant à elle seule 60% de la biodiversité du pays, constitue un écosystème unique à affinité méditerranéenne et éthiopienne, complexe et particulier à Djibouti.

Plus de 75 espèces animales ont été recensées dans la forêt du Day parmi celles-ci, le francolin du Day, espèce endémique, patrimoine national qui reste la plus remarquable.

Préserver une forêt menacée

Cette forêt a été classée « parc national » en 1939. Cependant, les températures élevées, la raréfaction des pluies, l’érosion, le surpâturage, l’occupation humaine (qui grignote des terres agricoles et prélève du bois de chauffe) ont lentement fait reculer la forêt du Day. C’est pourquoi des programmes de préservation et de reboisement se succèdent depuis lors.

La forêt demeure cependant très perturbée du fait d’agressions multiples (sur-pâturage, exploitation abusive du bois de genévrier notamment, conséquences du changement climatique, etc…). Mais elle continue de contribuer fortement à l’économie sociale et à la vie de la communauté locale, satisfait les besoins essentiels en plantes médicinales, en compléments d’aliments et en bois de chauffe et de construction.

Depuis toujours, cette unique forêt primaire sempervirent a servi de refuge pour les troupeaux de vaches lors des sécheresses et constitue l’unique site du pays où les nomades possèdent des vaches.

20% des émissions de gaz à effet de serre dues aux activités humaines proviennent de la dégradation des forêts. Cette déforestation est à la fois une cause et une conséquence du changement climatique.

Les grandes surfaces boisées sont des puits de carbone qui stockent le dioxyde de carbone et rafraîchissent l’air.

Sous l’effet du soleil, l’eau absorbée par les arbres s’évapore, créant de la vapeur d’eau. Ainsi des nuages se forment, engendrant de nouvelles précipitations. La déforestation vient interrompre ce processus et prive l’atmosphère de cet effet rafraîchissant, créant ainsi un cercle vicieux qui accentue le changement climatique.

Forêt d’antan, espoir ?

Grâce à des fonds internationaux, les populations locales sont sensibilisées à la fragilité de l’écosystème, leurs conditions de vie sont améliorées, tandis que de jeunes pousses (notamment de genévriers) sont plantées. Les touristes qui séjournent dans l’un des campements de la région contribuent également par leur venue à la conservation de la forêt.

Nous devons tous sensibiliser à l’importance de préserver notre joyau vert. Il est primordiale de développer l’écotourisme et le volontourisme uniquement centrées sur la découverte de cet écosystème particulier en intégrant une participation des populations locales, d’appuyer la régénération naturelle de la forêt en multipliant les ouvrages hydrauliques, de renforcer le reboisement et de sensibiliser les communautés locales pour une gestion intégrée de leur forêt. Ces mesures doivent être focalisées sur l’objectif de permettre à la forêt de retrouver son allure d’antan. C’est un travail de longue haleine qui se profile mais le résultat en sera tout autant bénéfique pour le pays et pour l’intérêt global.