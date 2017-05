Force armées Djiboutiennes : Clôture d’une formation pour 1400 nouvelles recrues au camp de Maryama

Le Ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, M. Ali Hassan Bahdon, a présidé lundi dernier au camp « Maryama » la cérémonie de fin de formation de nouvelles recrues de l’Armée Nationale. Arrivé tôt dans la matinée, le ministre a été accueilli chaleureusement par le général Zakaria Cheik Ibrahim et le commandant de troupe le Lieutenant-colonel Daher Hassan Abadid.

Ensuite, le ministre a effectué une revue des troupes en compagnie du CEMGA et du commandant des troupes. Cette cérémonie a vu la participation de beaucoup d’officiels tels que le préfet de la Région d’Arta, M. Abdillah Darar Okieh ainsi que le Président du conseil régional.

Etaient également présents, le Directeur de la Sécurité Nationale, M. Hassan Said Khaireh, le Général Hassan Ali Kamil, le Général Taher Mohamed Ali, chef d’état-major de la défense par intérim, le chef d’état major de la Gendarmerie Nationale, le Colonel Zakaria Hassan Aden, le Commandant de la Garde côtière, le Colonel Waiss Omar Bogoreh, le directeur de la Protection civile, le Lieutenant Colonel Mahamoud, etc. La cérémonie a marqué la fin d’un stage de cinq mois pour les nouvelles recrues de l’Armée Djiboutienne d’un effectif d’environ 1 400 personnes composés d’hommes et de femmes. Ces recrutements s’inscrivent dans le cadre du rajeunissement des effectifs de l’Armée. C’est sans nul doute aussi un acte concret de lutte contre le chômage des jeunes , selon le général Zakaria. C’est ainsi que l’Armée Djiboutienne veut marquer le 40ème anniversaire de sa création le 6 juin 1977. Le général de Division Zakaria Cheik Ibrahim, chef d’Etat-major Général des Armées, a prononcé une allocution dans laquelle il s’est réjoui de ce moment fort à Maryama. « Cette cérémonie à laquelle nous assistons marque la fin d’une promotion de jeunes recrues dans un effectif de près de 1400 Hommes et femmes. Elle s’est déroulée dans différents centres d’instruction tels que Dikhil, Ali-Sabieh, Holl-Holl, Arta et Wea.

Il a tenu à féliciter au passage les responsables et le personnel de ce corps qui n’ont ménagé aucun effort pour la réussite de cette formation malgré leur temps limité. « Ces recrutements permettront de renforcer les effectifs des Forces armés Djiboutiennes qui ont vu leur nombre diminuer après le déploiement de près de 3000 hommes en Somalie dans le cadre de l’AMISOM.

Le chef d’Etat major général des Armées, le général de division Zakaria Cheikh Ibrahim a réitéré sa confiance à toutes les unités des forces armées en leur souhaitant bonne chance tout en espérant qu’ils s’acquitteront de leur tâche avec bravoure et abnégation.