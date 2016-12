Football : Moussa Ghassoum nouveau sélectionneur des Requins de la Mer Rouge

Le Mauritanien Moussa Ghassoum a été nommé jeudi 22 décembre sélectionneur des Requins de la Mer Rouge.

Il cumulera cette fonction avec celle d’entraîneur principal du club de première ligue, AS Port. Il n’a pas eu de temps de répit. Les joueurs de l’équipe nationale sont en regroupement de dix jours, à la faveur de la trêve du championnat djiboutien. Une belle entrée en matière avec ses nouveaux protégés, dans l’optique du rendez vous africain.

Au cours de sa carrière, Ghassoum a notamment été sélectionneur des Mourabitoune,en 2002, manager, entraîneur et directeur du centre de formation du FC Nouadhibou. Il a été aux commandes de l’Académie nationale qui fut un réservoir d’une génération de footballeurs talentueux. Dominique DaSylva, Ismaël Diakité et Abdoulaye Silèye Guèye ont été à la bonne école. Instructeur CAF, il a sillonné le continent en faisant prévaloir d’une expertise de renom. Pratiquement tous les trophées du FC Nouadhibou ont été remportés sous le magistère de Ghassoum apprécié par ses pairs pour ses qualités intrinsèques et son talent de technicien. C’est en avril dernier que Moussa Ghassoum avait rendu son tablier suite à des » divergences organisationnelles « avec l’équipe dirigeante marquant ainsi la fin d’un long compagnonnage remontant aux premières heures de la création du club Orange. Parti de rien, Moussa avait réussi à mettre en place une équipe performante dans l’élite et permis une éclosion de jeunes talents au sein du centre de formation du FC NDB.

Formateur hors pairs, il est connu pour son indépendance d’esprit et un sens de l’application. Moussa, également connu pour sa sagesse, son sens du devoir et son professionnalisme a façonné plusieurs générations de footballeurs dans la capitale économique. C’est l’un des techniciens émérites de la Mauritanie. Il est grandement récompensé aujourd’hui en dehors de sa terre natale. C’est ça la marque des grands hommes .Il prend du coup une revanche sur l’histoire et sur certains qui l’avaient vite enterré de façon injuste. Et la roue de l’histoire tourna!