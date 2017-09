Football : La Gendarmerie s’adjuge la coupe de Djibouti

Hier après-midi au stade Hassan Gouled, c’est en présence du président Ismaïl Omar Guelleh qu’a eu lieu la finale tant attendue de la Coupe de Djibouti entre l’équipe de la Gendarmerie nationale et celle de la Garde républicaine. Outre le chef de l’Etat et de nombreux hauts responsables politiques, un invité de marque, en l’occurrence le champion du monde français Marcel Desailly a assisté à la partie. Ce dernier, invité par la fédération djiboutienne de football, a suivi le match depuis la tribune officielle. Les deux équipes n’ayant pas pu être départagées au bout du temps réglementaire, c’est à l’issue d’une cruelle séance de tirs au but que la Gendarmerie s’est imposée 7 à 6. La Coupe de Djibouti est donc revenue aux Gendarmes au détriment des Gardes républicains qui n’ont pas démérité non plus. C’est le chef de l’Etat en personne qui a remis la coupe et un chèque de deux millions de francs aux gagnants. Le Président a félicité les uns et les autres pour la qualité et le niveau du match et encouragé les perdants. La finale de la Coupe de Djibouti est un événement footballistique majeur particulièrement suivi dans le pays. La fédération a l’habitude d’y inviter de temps en temps une star mondiale du football. Hier, ce fut donc Marcel Desailly. Arrivé la veille à Djibouti, Desailly a reçu un accueil royal à Djibouti où ses exploits passés sont encore dans toutes les mémoires.