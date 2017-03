Football-CAN2019 : Les requins signent leur premier succès

Les requins de Djibouti ont mis fin à une disette de neuf ans en battant le Soudan du Sud (2-0) mercredi dernier en match de qualification pour la CAN-2019, un succès qui manquait aux Djiboutiens depuis 2007.

L’équipe de Djibouti a mis fin à une disette de neuf années en battant le Soudan du Sud (2-0), ce 22 mars 2017, en tour préliminaire aller des éliminatoires pour la Coupe d’Afrique des nations 2019. Les Djiboutiens n’avaient plus gagné de rencontre depuis 2007 et un succès contre la Somalie. Le match retour est prévu le 28 mars à Juba. Entraîné par le mauritanien Moussa Ghassoum,Djibouti a mis fin à une disette de neuf ans en battant le Soudan du Sud (2-0) mercredi en match de qualification pour la CAN-2019, ce qui ne lui était plus arrivé depuis 2007 et un match contre la Somalie. La dernière fois que Djibouti avait goûté à la victoire dans un match officiel, c’était contre la Somalie en 2007.

Le Sud Soudan a pris l’eau lors de son match aller du premier tour des éliminatoires de la CAN 2019 disputé mercredi à Djibouti. La Bright Star s’est inclinée 2-0 et se complique la tâche pour la qualification à la phase de poules de ces éliminatoires. Mardi prochain, les deux équipes se retrouveront pour le match retour. Le vainqueur de la double confrontation décrochera son ticket pour les poules qualificatives pour la CAN 2019. Selon le président de la fédération M. Souleiman Hassan Waberi cette victoire des requins à domicile ouvre une nouvelle ère pour le football national. Ce dernier qui vient d’être élu membre du comité exécutif de la CAF affirme que les requins sont animés par la volonté et l’espoir de se qualifié pour la coupe d’Afrique de Nations de 2009.