Football-CAF : Le président de la FDF M. Waberi élu membre du Comité exécutif de la CAF

Le président de la Fédération Djiboutienne de Football (FDF), M. Souleiman Hassan Waberi a été élu membre du Comité exécutif de la Confédération Africaine de Football (CAF), lors de l’assemblée générale élective qui s’est tenue jeudi dernier à Addis-Abeba.

Les nouveaux membres du comité exécutif de la CAF ont commencé officiellement leurs travaux jeudi dernier après l’élection du nouveau président de la confédération africaine M. Ahmad Ahmad. Parmi ces membres on y trouve le président de la Fédération Djiboutienne de Football M. Souleiman Hassan Waberi qui représente à lui seul les pays de l’Afrique de l’Est. Lors de l’installation de ce nouveau bureau le président de la CAF a exhorter ses membres d’œuvrer d’arrache pied dans l’intérêt du football africain. Il a en outre expressément invité Waberi à accorder une priorité absolue aux pays de sa zone qui est selon lui un vivier.

Dans une brève allocution qu’il a prononcé à cette occasion m. Waberi a exprimé sa fierté de représenter l’Afrique de l’Ets et qu’il fera tout son possible pour apporter sa modeste contribution au développement du football africain. Il a profité de l’occasion pour rendre hommage aux dirigeants de la fédération internationale et à ceux de la CAF pour leur excellent travail en faveur du football. « Cet honneur revient à la République de Djibouti et à l’Afrique de l’Est et je ne ménagerai pas mes efforts pour plaider la cause de nos nations» a affirmé M. Waberi dans son allocution. Rappelons que M. Waberi qui est actuellement au début de son second mandat à la tête de la FDF, officie dans le milieu du football depuis une trentaine d’année. C’est aussi une personnalité bien connu et bien apprécié dans les arcanes du football international. Son entré au comité exécutif de la CAF va être certainement utile pour Djibouti mais aussi bien pour l’ensemble des pays de la région qu’il représente au sein de cette instance continentale.