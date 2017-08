La fondation « Roi Salman » livre 11 conteneurs de médicaments au ministère de la Santé

La fondation King Salman, dédiée à l’aide humanitaire, vient de livrer onze conteneurs de médicaments au ministère de la Santé. Le ministre de la Santé, le docteur Djama Elmi Okieh, a chaleureusement remercié l’organisation pour cet appui à la Santé des Djiboutiens. Ces médicaments, d’une valeur marchande de six millions de dollars US au profit du ministère de la santé renforcera les moyens des hôpitaux djiboutiens.

Il est à noter que ce don en médicaments fait suite aux engagements pris lors de l’importante visite de travail effectuée le 25 septembre dernier en Arabie Saoudite.

En effet, la fondation roi Salman, dénommée« King Salman Humanitarian Aid and Relief Center avait délivré en février et juillet 2017, un lot de près de 1,5 tonne de médicaments et consommables médicaux qui fut réceptionné par le Central d’Achat des Médicaments et de Matériels Essentiels (CAMME). Dans son message de remerciements, le ministre de la santé n’a pas manqué de souligner qu’il s’agissait là d’un « témoignage parfait de l’engagement personnel du roi Salman D’Arabie SAOUDITE et de l’excellente relation de coopération qui existe entre nos deux pays frères, particulièrement dans le secteur de la santé » « Ce don de médicament destiné aux plus nécessiteux de nos familles qui vivent dans les villages les plus reculés constitue un maillon supplémentaire et solide de la longue chaîne de solidarité multiforme qui lie nos deux peuples », a-t-il rappelé.

Le ministre de la Santé a également fait mention de l’accord par le Fonds Saoudien de Développement d’un don de 6,3 millions de dollars au ministère djiboutien de la Santé destinée à renforcer les infrastructures de santé, de l’achat d’équipements performants dont une imagerie médicale de pointe ainsi que de l’offre de formations au personnel médical et paramédical. La Banque Islamique de Développement, quant à elle, a accordé une enveloppe de 20 millions de dollars à la République de Djibouti. Cette somme va servir notamment à la transformation de l’hôpital Bouffard en un centre exclusivement dédié à la santé de la mère et de l’enfant.

Depuis sa création en mai 2015 par le Roi Salman bin Abdulaziz, gardien des Deux Saintes Mosquées, le Centre d’aide humanitaire et de secours humanitaire du Roi Salman (KSrelief) s’est illustré dans l’aide aux peuples Yéménite et Somalien.

A noter également que la Fondation du Roi Salman détient à son actif de très nombreuses réalisations dans plusieurs domaines comme la sécurité alimentaire, les soins de santé, le logement, l’assainissement, l’eau, l’environnement et les programmes agricoles.