La fondation « roi Salman » apporte un appui significatif au ministère de la Santé

La fondation « Roi Salman », une organisation non gouvernementale saoudienne dédiée à l’action humanitaire, vient de livrer une tonne et demie de médicaments et consommables médicaux au ministère de la Santé. Ce don, qui fait suite à la visite de travail effectuée l’an dernier en Arabie saoudite par le ministre de la Santé, le Dr Djama Elmi Okieh, permettra au ministère de la Santé de mieux équiper les postes de Santé des zones les plus reculées du pays, afin que les plus modestes de nos concitoyens puissent bénéficier d’un meilleur accès aux soins. Le ministre de la Santé, le Dr Djama Elmi Okieh, a chaleureusement remercié la fondation « King Salman » pour son appui. Après avoir salué l’engagement personnel du roi Salman, le ministre a souligné que ce don était un maillon de plus de la chaîne de solidarité qui lie les deux pays et les deux peuples. Il faut noter que l’organisation s’est en outre illustrée dans l’aide constante et multiforme qu’elle apporte au peuple yéménite et au peuple somalien.