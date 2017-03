Fondation Diwan Zakat : Une trentaine de machines à coudre pour 32 veuves

L’organisation non-gouvernementale Emiraties Sharjah Charity International, en partenariat avec la fondation Diwan Zakat, a octroyé à l’école de la sagesse située en face de la galerie Riyad une trentaine de machines à coudre pour 32 veuves issues des différents quartiers de la capitale. Et ce, rappelons-le, en présence des responsables de l’ONG Emiraties Sharjah charity international et des femmes bénéficiaires.

Cette série d’aide octroyée par l’ONG Sharjah internationale renforce les relations fraternelles entre la république de Djibouti et l’UAE. Elle contribue aussi à renforcer les relations entre les deux peuples qui partagent les mêmes valeurs et religion depuis des millénaires.

A ce titre, les responsables de l’ONG Sharjah ont remis ces machines en main propre aux femmes bénéficiaires et sous l’œil avisé de la fondation diwan zakat.

L’ONG intervient depuis fort longtemps à Djibouti par l’intermédiaire de la fondation Diwan Zakat et accomplit des actions humanitaires tel que la distribution, des denrées alimentaires, des matérielles aux familles les plus vulnérables. Elle octroie également une somme d’argent par trimestre.

Par ailleurs l’ONG non gouvernementale Sharjah charity est une fondation internationale émiraties, elle participe à la contribution d’aide humanitaire dans plusieurs pays de la corne de l’Afrique comme l’octroie des denrées alimentaires, don des médicaments contre les maladies et des aides financières au plus démunis.

L’ONG Sharjah est d’ores déjà implanté dans plusieurs pays au monde afin d’approvisionner le plus d’aide possible aux orphelins et aux femmes meurtries par les guerres infinies de la corne.

« En effet cette journée est plus que marquante pour l’ONG, elle atteste l’ objectif et la responsabilité de l’ONG en faveur des orphelins, nous poursuivrons notre engagement dans l’avenir, c’est une assurance de notre part », a indiqué un membre de l’ONG Sharjah charity.

