Foire Internationale de Djibouti : A Jour J-5, les préparatifs s’intensifient

La chambre de commerce de Djibouti (CCD) et ses partenaires continuent de mobiliser leurs forces vives en prévision de la foire internationale qui s’annonce imminente. L’événement va se tenir du 03 au 07 décembre 2017 sur l’esplanade du palais du peuple sur lequel d’ores et déjà trois grandes tentes (hall A, B et C) ont été implantées. Le choix du site ne relève pas du hasard.

En effet, l’esplanade du palais du peuple va accueillir les stands d’exposition de prés de 200 opérateurs économiques, sur une superficie de 3.700 mètres carrés. La moitié d’entre eux est composée de sociétés privées et d’établissements parapublics de la place de Djibouti. Les autres participants de la foire internationale sont issus de l’Afrique, du Moyen-Orient, de l’Europe, de l’Asie, et de l’Amérique. Pour les néophytes, l’organisation de la foire internationale coïncide avec la célébration des 110 ans de la chambre de commerce de Djibouti. Cette première du genre au pays a pour objectif de placer les avantages comparatifs et compétitifs des infrastructures portuaires et logistiques nationales sous les feux des projecteurs des médias djiboutiens, régionaux, et internationaux. Il s’agit pour les responsables de la chambre de commerce de susciter par ce biais un vif intérêt des communautés d’affaires de la région et du reste du monde pour les atouts positionnant Djibouti comme plateforme de redistribution des marchandises à l’échelle régionale.

Une autre des priorités et non des moindres est de valoriser les potentiels économiques des régions de l’intérieur, les produits et le savoir-faire des acteurs de pans entiers de l’économie djiboutienne, qui vont également être exposés sur les cinq jours que va durer cette foire.