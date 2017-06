Focus : Kourtimaley, l’émergence d’un site de développement économique rural dans le corridor de la GMV à Djibouti

Le site de kourtimaley se trouve sur le tracé de la Grande Muraille Verte à Djibouti et s’inscrit dans l’Unité 4 intitulé : le Grand Bara et piémont. Ici, depuis quelques années, nous pouvons retrouver une petite communauté composée majoritairement de nomades, qui s’est installée autour d’un point d’eau et plus exactement une retenue d’eau de pluie. En effet, depuis 2014, un bassin de rétention des eaux des pluies d’une capacité 600 000m3 a été réhabilité au niveau du site de Kourtimaley en vue d’alimenter un périmètre agropastoral de 6 ha au profit d’une vingtaine de famille d’éleveurs. Pour sécuriser le périmètre agricole en eau d’irrigation, d’autres travaux de forage de puits profonds et des travaux d’adduction au réseau d’irrigation du périmètre agricole ont été menés avec succès.

Parallèlement à ces activités de sécurisation des eaux, des formations in situ au profit des bénéficiaires du périmètre agricole sont entrepris pour permettre à ces derniers de: (1) se familiariser avec les techniques de production agricole et d’élevage, (2) se constituer en coopérative agricole en vue d’accéder au microcrédit; (3) cibler des filières agricoles à haute valeur ajoutée…Les objectifs poursuivis visent à diversifier les activités génératrices de revenus de ces populations pauvres à travers les productions fourragères, fruitières et maraichères, mais aussi pour répondre aux besoins du marché national en produits agricoles frais.

Le lait de chèvre et de chamelle produit sur un rayon de 6 km du périmètre agricole de Kourtimaley est transporté et vendu à l’intersection du hameau de Kourtimaley sur la Route Nationale 1 qui relie Djibouti à l’Ethiopie. Conformément à la stratégie du projet visant à diversifier les sources de revenus des populations rurales, le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Environnement a mis en place un centre de mini-laiterie sur le site de Kourtimaley pour le traitement thermique du lait collecté, puis ce lait collecté est conservé dans un réfrigérateur fonctionnant au solaire en vue d’assurer la vente du lait.

Si les cultures fourragères développées dans le périmètre agricole répondent aux besoins des animaux domestiques en lactation des familles d’éleveurs, les cultures maraichères et fruitières apportent des revenus appréciables aux nouveaux convertis à l’agriculture. La durabilité des nouveaux écosystèmes cultivés est étroitement liée à la sécurisation et la gestion rationnelle de l’eau pour l’agriculture.

La sécurisation de l’eau agricole et la logique de filière agricole créent les conditions propices à l’émergence du site de Kourtimaley comme étant un pôle de développement économique rural.

Le modèle agropastoral de Kourtimaley constitue un modèle à dupliquer sur l’ensemble des localités situées tout le long du tracé de la GMV dans la République de Djibouti et voir un jour au niveau des pays membres de l’agence Panafricaine de la Grande Muraille.