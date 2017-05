Finance islamique : La finance islamique expliquée aux Francophones

Hier, le président Ismaïl Omar Guelleh a présidé au Kempinski la cérémonie de lancement des travaux de traduction des normes standard régissant la finance islamique. Ce projet, lancé par l’Académie arabe des sciences financières et bancaires vise à permettre une meilleure compréhension de la finance islamique aux hommes d’affaires francophones en général.

La finance islamique gagne du terrain dans notre pays et à travers le monde. Hier au Kempinski, le président Ismaïl Omar Guelleh présidait justement une cérémonie de lancement des travaux de traduction en français des principales règles de la finance islamique. Ce projet de l’Académie arabe des sciences financières et bancaires a enthousiasmé le Président qui l’a souligné dans le discours qu’il a prononcé devant les grands banquiers présents.

« J’aimerais d’abord saluer les initiateurs et les porteurs de ce projet d’importance, que sont l’Académie arabe des sciences financières et bancaires, l’Organisation pour la comptabilité et l’audit des institutions financières islamiques et la Salaam African Bank ; votre choix de conduire à Djibouti les travaux de traduction des standards de la Charia » est « un signal fort envoyé à la communauté financière internationale qui renforce le rayonnement de notre place financière » a souligné d’emblée le président Ismaïl Omar Guelleh pour qui la levée de la barrière de la langue permettra d’apporter « une meilleure compréhension et assimilation des notions très techniques à nos praticiens et, par-delà, à l’ensemble de la communauté financière islamique francophone».

Le chef de l’Etat djiboutien a estimé en outre que le développement de la finance islamique à Djibouti était un atout pour le pays qui, a-t-il rappelé a l’ambition de devenir « un hub financier à vocation internationale», se réjouissant de voir que les importantes réformes menées, au cours de cette dernière décennie, aussi bien sur le plan de l’amélioration de l’environnement des affaires, qu’au niveau de la réglementation financière avec l’adoption des normes et des meilleures pratiques internationales, ont commencé à porter leurs fruits.