FFDJ : Des travaux au profit de l’association Solidarité Féminine

Dans le cadre des actions civilo-militaires, les forces françaises stationnées à Djibouti (FFDj) ont fait réaliser par une entreprise djiboutienne un local de stockage au profit de l’association solidarité féminine, située sur la commune Boulaos Quartier 5 et dont le but est d’aider les femmes en difficulté et leurs jeunes enfants.

Ces travaux réalisés au premier trimestre 2017, d’un montant approximatif de 12. 000 €, s’inscrivent dans la continuité des ouvrages de remise en état du site, exécutés et inaugurés en 2016 (fosse septique, mise en place d’un surpresseur et d’une cuve pour l’alimentation en eau, remise en état de certaines installations électriques, mise en place d’un bardage dans le préau). Ils ont été effectués en 3 mois par l’entreprise ZAKI, sous la surveillance d’un personnel civil de la direction d’infrastructure de la défense de Djibouti (DID), chargé d’affaires au sein de la division projets de la DID.

Les travaux permettent désormais à l’association d’utiliser de manière appropriée les locaux principaux dont elle dispose, tout en stockant son matériel de façon saine.