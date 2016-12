FFDJ – Inauguration du stade omnisports à Obock

Le commandant des forces françaises stationnées à Djibouti (FFDJ), le général de brigade aérienne Thierry Duquenoÿ, s’est rendu mardi 20 décembre dernier au chef-lieu de la région d’Obock. Et ce, rappelons, en compagnie du commandant de la base aérienne 188 « colonel Massart », le colonel Luc Penet, et d’une délégation représentative. Ce déplacement marquait l’aboutissement d’une action civilo-militaire (ACM) initiée par les FFDJ deux ans plus tôt : la réfection des infrastructures délabrées de l’ancien stade omnisports de la ville de Hayu.

Dès son arrivée sur place, la délégation militaire française a été accueillie par le préfet de la région. Citons en l’occurrence Hassan Dabaleh Ahmed qui a eu, au sein de la préfecture, un entretien cordial avec le général Thierry Duquenoÿ, le colonel Luc Penet, et le coordinateur des ACM pour les FFDJ. A cette occasion, l’importance de la pérennité des actions d’entraide et d’assistance menées par la communauté militaire française vis-à-vis de la population djiboutienne a été soulignée. L’avenir de cette coopération a été évoqué et d’autres chantiers pourraient voir le jour prochainement.

A l’issue de l’entretien, la délégation s’est rendue au stade omnisports d’Obock, où les autorités militaires et Monsieur le Préfet ont rejoint le président du club de l’équipe de football de la ville, son entraîneur et l’entrepreneur ayant réalisé les travaux. Après un discours du colonel Penet rappelant qu’Obock fut le premier lieu emblématique d’établissement des forces françaises, tout en exprimant sa satisfaction que la base aérienne 188 ait pu coordonner cette ACM, le général Thierry Duquenoÿ et le préfet Hassan Dabaleh Ahmed ont pu couper le ruban symbolique permettant l’entrée dans le stade. Les travaux, qui se sont étalés sur deux ans, ont permis le nivellement total du site, la réfection complète du mur d’enceinte et du portail d’entrée, la rénovation des gradins, la délimitation d’un terrain de football et la réfection d’un vestiaire avec sanitaires. Notons au passage que l’ensemble des travaux ont été réalisés par l’entreprise obockoise « Mahisso », promouvant ainsi l’utilisation des ressources locales. L’inauguration s’est achevée par la remise symbolique de ballons au président du club de football local, afin de souhaiter bonne chance à son équipe évoluant en deuxième division du championnat djiboutien.

L’autre fait marquant de la journée fut que la délégation soit arrivée par les airs. En effet, afin de faire un clin d’œil à l’histoire, les FFDJ, aidées par les autorités des Forces armées djiboutiennes, ont pu de nouveau qualifier le terrain d’aviation de la ville d’Obock pour le posé d’avions militaires de fort tonnage. Une belle coopération franco-djiboutienne a permis aux équipes de l’armée de l’air d’œuvrer dans les temps pour effectuer le travail de mesures et de repérages nécessaire à cette requalification de la piste. C’est donc en C160 Transall que la délégation a pu atterrir sur cette piste en terre ceinturée par les habitations. Au-delà du symbole historique fort, c’est aussi pour la BA 188 l’assurance de pouvoir mettre en œuvre des moyens plus conséquents si elle était un jour appelée à porter assistance à la population djiboutienne sur cette partie du territoire.

Avant le redécollage, le préfet Hassan Dabaleh Ahmed a remercié la France et ses militaires pour leur engagement à Obock, espérant qu’il soit pérenne et œuvre en particulier pour l’amélioration des conditions de vie de la jeunesse locale.