Les FFDJ commémorent la victoire du 8 mai 1945

Le 08 mai 2017, les forces françaises stationnées à Djibouti (FFDj) ont célébré le 72ème anniversaire de la victoire de 1945 au sein du quartier Brière-de-l’Isle, afin de marquer la reconnaissance de la Nation française à l’égard de tous les morts pour la France.

Cette cérémonie, présidée par le général de brigade aérienne Thierry Duquenoÿ, commandant les FFDj, en présence de M. Christophe Guilhou, Ambassadeur de France à Djibouti, et du général Zakaria, chef d’état-major général des armées, a réuni de hautes autorités militaires et civiles djiboutiennes, françaises et étrangères, ainsi que les anciens combattants, fidèles aux rendez-vous commémoratifs.

Après la revue des troupes commandées par l’adjoint au chef du groupement de soutien de la base des forces françaises à Djibouti (GSBFFDj), le général Duquenoÿ a remis six médailles militaires et décerné une citation à l’ordre de la brigade dans le cadre d’actions menées lors de l’opération Barkhane. Enfin, l’Ambassadeur Christophe Guilhou a clôturé cette cérémonie par lalecture du message de M. Jean-Marc Todeschini, secrétaire d’Etat chargé des anciens combattants et de la mémoire.