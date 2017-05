Fête du travail : L’UDT appelle à placer le capital humain au centre des préoccupations

A l’instar des nations du monde, la République de Djibouti a célébré lundi dernier la fête du travail, placée cette année sous le thème : «Promotion des organes d’expression du dialogue social dans l’entreprise», la 127e édition de la fête du travail a donc consacré l’échange interne entre employeurs et employés, de manière à faire prévaloir l’intérêt général. Outre les dirigeants des principaux syndicats membres de l’Union, l’événement a vu aussi la présence du ministrede l’intérieur, M. Hassan Omar Mohamed.

Le secrétaire général de l’Union Djiboutienne des travailleurs (UDT), M. Mohamed Youssouf a appelé, lundi lors de la célébration de la fête du travail, le gouvernement à mettre en place une réelle politique sociale dans le but d’améliorer les conditions de vie et de travail des travailleurs Djiboutiens. Il s’est adressé aux adhérents et sympathisants des différents syndicats affiliés à l’UDT, réunis lors du meeting pour célébrer la fête du travail. Ces derniers ont affiché des banderoles mettant en exergue le rôle joué par les travailleurs dans le développement du pays. « Il me plait de souligner, a-t-il ajouté, que certaines réformes restent encore à faire pour parfaire notre cadre législatif en matière du droit du travail dans une perspective d’offrir aux partenaires sociaux des instruments juridiques qui harmonisent les relations professionnelles et qui placent le capital humain au centre des préoccupations et des actions à mettre en œuvre pour promouvoir l’agenda du travail décent. Il nous faut persévérer dans l’effort, en renforçant le dialogue à tous les niveaux, pour consolider notre démocratie sociale ».

Evoquant la question de la couverture maladie universelle pour tous, Mohamed Youssouf a indiqué qu’il serait primordial maintenant que le gouvernement puisse poursuivre l’effort de l’élargissement progressif de cette couverture de « l’Assurance maladie universelle pour tous » au secteur informel non couvert jusqu’à présent.

Dans le chapitre des revendications, il a mentionné la préoccupation de l’UDT par rapport à certains employeurs qui accusent du retard dans la mise en œuvre du processus de révision des conventions collectives sectorielles dont l’échéance triennale prévue pour le démarrage de négociations est venu à terme depuis trois ans.

A ce titre, a-t-il dit en guise de conclusion, nous attirons l’attention des employeurs concernés d’engager leur part de responsabilité pour entériner les négociations avec les organisations de travailleurs opérant dans leur domaine professionnel.

Historique de la fête du Travail. La fête internationale du Travail tire son origine des combats du mouvement ouvrier pour obtenir la journée de huit heures, à la fin du XIXe siècle. En effet, aux États-Unis, lors de leur congrès de 1884, les syndicats américains se donnent deux ans pour imposer aux patrons une limitation de la journée de travail à huit heures. Ils décident alors de lancer leur action le 1er mai, date du moving day parce que beaucoup d’entreprises américaines entament ce jour-là leur année comptable, et que les contrats ont leur terme ce jour-là, l’ouvrier devant déménager (d’où le terme de moving day) pour retrouver du travail. La grève générale du 1er mai 1886, impulsée par les anarchistes, est largement suivie. Ils sont environ 340 000 dans tout le pays.

Dans certains pays, comme la France, le 1er mai se confond à la journée internationale des travailleurs, fête internationale instaurée à l’origine comme journée annuelle de grève pour revendiquer la journée de huit heures, qui devint au XXe siècle une journée de célébration des combats des travailleurs. Célébrée à travers le monde sur fond de multiples revendications visant l’amélioration des conditions de vie des travailleurs, cette journée est souvent décrétée fériée.