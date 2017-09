Fête nationale saoudienne : Le chef de l’Etat adresse un message de félicitations au roi Salman Bin Abdoulaziz

A l’occasion du 85e anniversaire de la fondation du royaume d’Arabie saoudite, célébré le 22 septembre, le chef de l’Etat a adressé vendredi dernier un message de félicitations au roi Salman Bin Abdoulaziz Ibn Saoud, septième souverain saoudien depuis la fondation du royaume le 22 septembre 1932. Dans son message, le président Guelleh a formé des vœux de santé et de bonheur au Roi Salman et de développement, de prospérité et d’épanouissement au peuple frère et ami du royaume d’Arabie saoudite. Le chef de l’Etat djiboutien qui entretient des relations fraternelles avec le dirigeant saoudien a souhaité au royaume de nouvelles réussites économiques et a réitéré au Gardien des deux saintes mosquées sa disponibilité ainsi que celle de son gouvernement et de son peuple à consolider les relations d’amitié et de coopération qui existent entre les deux pays et les deux peuples depuis quarante ans.

A noter qu’un message similaire a été adressé le même jour au prince héritier et vice-Premier ministre, le prince Mohamed Bin Salman.