Fête nationale italienne : Le président Guelleh félicite son homologue italien

A l’occasion de la fête nationale italienne célébrée le 2 juin, le chef de l’Etat djiboutien, M. Ismaïl Omar Guelleh, a adressé hier un message de félicitations à son homologue italien, le président Sergio Mattarella.

Le chef de l’Etat a souhaité une joyeuse et heureuse fête de la République au peuple italien et à ses dirigeants à l’occasion de la célébration du 71e anniversaire du référendum des 2 et 3 juin 1946 qui a marqué la fin de la monarchie et la naissance de la République italienne. Le président Ismaïl Omar Guelleh a souhaité plus de prospérité et d’épanouissement au peuple italien ami et a réitéré sa volonté d’œuvrer à la consolidation des liens entre les deux pays. « Soyez assuré, Monsieur le Président, de trouver auprès du Gouvernement et du Peuple de Djibouti tout le concours nécessaire au renforcement des relations d’amitié et de coopération entre nos deux nations », a notamment écrit le président IOG qui a adressé dans la même journée d’hier un message similaire au président du Conseil italien, M. Paolo Gentiloni.