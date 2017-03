Festivités de l’indépendance : 40 ans, l’âge de la maturité

Notre pays fêtera le 27 juin prochain ses 40 années de souveraineté nationale. Cela fait quatre décennies que notre drapeau quadricolore flotte sur ce bout de terre. 40 ans que nous savourons cette indépendance chèrement acquise au prix de lourds sacrifices et du sang de nos martyrs. 40 ans que ce peuple uni dans sa diversité progresse chaque jour un peu plus vers le chemin du développement et de la prospérité. 40 ans que cette nation, à laquelle les prophètes de malheur prédisaient une existence éphémère, tisse son destin et évolue contre vents et marées et occupe bien sa place dans le concert des nations. 40 ans de paix et de stabilité dans une région tourmentée. Aujourd’hui, notre pays a atteint l’âge de la maturité même si à l’échelle d’une nation quatre décennie c’est peu.

En effet, dans la vie d’un être humain quarante ans c’est aussi l’âge de raison. Le temps des questions et du bilan aussi. « A 40 ans, il faut ouvrir sa fenêtre de l’autre côté » disait Jules Renard. Votre journal a été un témoin privilégié du chemin parcours durant ce temps. Des premières années d’indépendance qui étaient destinées à la consolidation de l’Etat sous la houlette du défunt président Gouled mais aussi l’épisode noire de la décennie 90 avec la guerre fratricide, ainsi que le développement économique spectaculaire amorcé ces quinze dernières années sous la conduite éclairée du président Ismail Omar Guelleh, nous pouvons témoigner combien Djibouti a changé. A cette occasion, il est impératif de marquer un temps d’arrêt et de nous poser cette question : « Qu’avons-nous fait de nos quarante ans ?». Sans vouloir verser dans l’auto satisfaction, ni occulter certaines réalités, il s’agira pour nous de poser un regard objectif sur ces quatre décennies. Nous aborderons aussi les défis que doit relever notre pays dans les années à venir « La Nation » accompagnera donc les 40 ans de la république et rendra compte à ses lecteurs sur les tenants et aboutissants de cette formidable fête populaire. La fête d’un peuple qui a foi en son avenir.

D’ores et déjà, le comité d’organisation des festivités du 40e anniversaire de l’indépendance, présidé par M. Waïs, secrétaire-général de la présidence, est à pied d’œuvre pour que cette fête soit grandiose. Et que tout Djibouti soit impliquée. Ledit comité mettra les petits plats dans les grands. Toute l’année 2017 est dédiée à cette commémoration. Il s’agira de sensibiliser les jeunes sur le patriotisme, façonner l’identité djiboutienne, et lutter contre la division de quelque nature qu’elle soit. L’occasion sera propice pour rappeler l’histoire et la richesse de cette belle nation qui nous unit.

Nul doute, l’on assistera à une célébration grandiose des quarante bougies de la République.

Kenedid Ibrahim