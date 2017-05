La parole à…Abdoulkader Kamil Mohamed Premier Ministre

Premièrement, le chef de l’Etat, avec son sens de la générosité, exprime dans toutes ses actions sa préoccupation du bien être de tous les Djiboutiens, et cela quelque soit leur origine, leur niveau social, leur lieu d’existence, et donc aussi leur genre. Deuxièmement,, il manifeste constamment son souci de défendre les plus faibles. Or partout dans le monde, les femmes sont les victimes de la violence, en dehors de la famille mais aussi dans leur famille. Partout dans le monde, en cas de famine, de guerre, ou de difficulté économique, elles sont les plus défavorisées, parce que ce sont elles qui protègent d’abord leurs enfants et qui passent en dernier pour leur survie. Tout cela, le président de la République l’a refusé pour la femme Djiboutienne. Il a donc voulu la protéger. Le code de la famille en est un exemple.

Troisièmement, parce que le chef de l’Etat veut utiliser toutes les forces vives de la Nation pour faire émerger économiquement le pays. Il veut que les femmes, de même qu’elles sont capables de produire des objets de qualité comme on le voit ici, soient aussi capables de démontrer leur capacité dans tous les domaines d’activité. Il a exigé donc l’égalité entre les femmes et les hommes, pour l’éducation bien sûr, pour la santé aussi, en faisant cesser les mutilations génitales aux fillettes, pour l’accès aux différents secteurs économiques et administratifs, et enfin pour l’exercice du pouvoir politique, et madame la ministre vous en êtes un des exemples. Evidemment nous sommes encore sur un chemin en cours de construction.

Rien n’aurait pu être réalisé, aussi vite, et aussi bien, pour l’amélioration de la condition féminine à Djibouti, sans l’engagement total de la Première Dame. Son engagement sur le terrain avec l’UNFD d’abord, mais aussi en incitant toutes les ONG à prendre en considération un volet sur la femme dans tous les projets de développement. Son engagement également sur le plan international, où elle défend la cause de la femme Djiboutienne sur toutes les tribunes qui abordent la situation de la condition féminine dans le monde. Son engagement enfin avec l’UNFD encore, plus particulièrement au coté de votre département ministériel, Madame la Ministre, pour parachever les actions, où dans certains domaines le travail n’est pas totalement accompli pour atteindre l’objectif du Président de la République, d’égalité entre la femme et l’homme. Il est important de souligner que cette égalité du genre est une incitation vers le haut de la nation djiboutienne, alors que l’exclusion de la femme de la vie politique, de la vie sociale ou de la vie économique, en est un nivellement par le bas. Or le gouvernement veut que notre développement soit fort, rapide, et pérenne. Je m’emploierai donc à œuvrer sur cet objectif d’égalité de genre, pour que, femmes et hommes ensembles, disposent de toutes les meilleures conditions de travail, de production, et de vie. Le peuple djiboutien pourra ainsi retirer tous les bénéfices du programme du « futur Djibouti » que le président de la République a dessiné pour lui.