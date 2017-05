Festivités du 40ème anniversaire de l’indépendance : La première dame parraine la foire artisanale

L’Union nationale des femmes djiboutiennes (UNFD), le comité national d’organisation des festivités du 40ème anniversaire de l’indépendance nationale, et le Ministère de la Femme et la Famille ont procédé hier au lancement des activités d’une foire artisanale sur la place de l’indépendance, le jardin public situé en face des banques commerciales au centre-ville historique de la capitale. Placé sous le patronage conjoint de la première dame et présidente de l’UNFD,

Mme Kadra Mahamoud Haid, et du premier ministre, M. Abdoulkader Kamil Mohamed, l’événement a vu la participation de plusieurs membres du gouvernement, de parlementaires, de diplomates, d’hommes d’affaires, d’officiers supérieurs des forces armées djiboutiennes(FAD) et de leurs homologues des forces étrangères déployées au pays.

Les personnalités civiles et militaires ont salué l’ouverture officielle de cette foire. Laquelle devrait se poursuivre jusqu’au jeudi 25 prochain.

L’initiative est opportune. Elle s’inscrit dans le cadre des festivités du quarantenaire de notre pays. Elle est en soi une manifestation promotionnelle de la cause des femmes. Et ce, faut-il préciser, à travers l’artisanat. C’est pourquoi le jardin public de la place de l’indépendance a été transformé en un dédale de stands d’exposition de productions artisanales. Les exposantes étaient à l’image de leurs consœurs djiboutiennes. D’hier et d’aujourd’hui. Elles n’ont rien laissé au hasard pour étaler leur savoir-faire auprès des visiteurs de leurs stands respectifs. La diversité et la qualité de leurs produits reflètent la volonté émancipatrice de ces artisanes, issues de la capitale et des régions de l’intérieur. Leur opiniâtreté aussi qui tend à redonner aux femmes la place qu’elles méritent dans la société djiboutienne. Le constat émanait du Premier ministre. il est important d’accorder une place particulière à la femme djiboutienne, a-t-il dit dans ses mots introductifs prononcés du haut de la tribune officielle. M. Abdoulkader Kamil Mohamed a ainsi rappelé le rôle central que la femme a toujours joué au sein de la famille dans notre société traditionnelle. Il a ensuite mis en exergue sa pleine implication dans la marche pour notre Indépendance.

« Mais l’importance de son impact dans la vie nationale d’aujourd’hui n’a été possible que par la volonté du président Ismail Omar Guelleh. Nous sommes ainsi les témoins du changement qui a modernisé la société djiboutienne. Cette volonté s’inscrit parfaitement dans la politique générale du gouvernement», a-t-il déclaré en substance.

Il a par ailleurs rendu un vibrant hommage au sens de l’engagement de la première dame dans l’amélioration de la condition féminine ces deux dernières décennies. « Rien n’aurait pu être réalisé, aussi vite, et aussi bien, pour l’amélioration de la condition féminine à Djibouti, sans l’engagement total de la première dame. Son engagement sur le terrain avec l’UNFD d’abord, mais aussi en incitant toutes les organisations non gouvernementales ONG à prendre en considération la dimension du genre dans tous les projets de développement », a-t-il martelé avec insistance.

Après cette intervention, il a été procédé à la coupure du ruban inaugural. La première dame et présidente de l’UNFD, Mme Kadra Mahamoud Haid, a montré l’exemple en achetant un nombre important d’articles artisanaux. Son geste, qui a été hautement apprécié par les exposantes, a suscité des émules parmi les personnalités présentes sur les lieux.

KENNEDY