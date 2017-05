Festivités du 40ème anniversaire de l’indépendance nationale : Remise d’un don de matériels à la mairie de Djibouti-ville

Le comité national d’organisation du 40ème anniversaire de la République de Djibouti, conduit par son président, Mohamed Abdillahi Wais, a octroyé lundi dernier dans les locaux de la mairie de Djibouti-ville, un important lot de matériels de nettoyage et d’entretien destinés à faciliter l’opération « Djibouti-Ville propre et saine », initiée par la Mairie de Djibouti. Le préfet de Djibouti, Osman Bileh Guirreh, la maire de la capitale, Fatouma Awaleh Osman, ont accueilli avec satisfaction l’octroi ce don qui vient à point nommé. Ce geste s’inscrit dans le cadre des préparatifs des festivités du 40eme anniversaire de l’indépendance nationale. Le don permettra sans nul doute de faciliter l’opération « Djibouti-ville, propre et saine » initiée par la mairie.

L’initiative de la mairie de Djibouti-ville pour une capitale propre et saine est la première priorité de l’édile de la ville de Djibouti. Et c’est en ce sens que le comité national d’organisation du 40ème anniversaire de notre indépendance a remis un lot de matériels de nettoyage composés de brouettes, de pioches, de râteaux, des sacs de poubelles et des ballets etc…. Cet événement a vu la participation du Président du comité national d’organisation des festivités du 40e anniversaire de l’indépendance nationale M. Mohamed Abdillahi Wais, le Préfet de Djibouti, Osman Bileh Guirreh, la maire de la ville de Djibouti, Fatouma Awaleh Osman, les élus locaux, le 1er Adjoint au maire, Othman Hamad Mohamed, le 2ème Maire Adjoint, Kadir Elmi Affassé, le conseiller du président, chargé de la jeunesse, Ali Mohamed Dato.

Tous ces responsables ont tenu à saluer le travail remarquable effectué par Mme Fatouma Awaleh Osman depuis son élection à la tête de la Maire de Djibouti-ville.

Le matériel offert par le CNO est composé de 100 brouettes, 200 pioches, 300 râteaux, 600 balais normaux et à brosses, 6000 sacs à poubelles et 400 pelles, notamment destinés à être remis aux trois communes de Djibouti par lots distincts.

La maire de la capitale a rappelé à cette occasion que l’offre de ce don illustrait l’excellente relation et la collaboration étroite existant entre la mairie de la Ville de Djibouti et le CNO qui conjuguent leur effort pour le bon déroulement des activités de célébration du quarantième anniversaire de l’indépendance nationale.

Souber