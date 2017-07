Festivités du 40ème anniversaire de l’indépendance nationale : Djibouti Télécom marque le coup

Djibouti Télécom n’a pas ménagé ses efforts compte tenu de l’importance que revêtait la préparation des festivités du 40ème anniversaire de l’indépendance de notre pays. Dans ce cadre, l’opérateur national des télécommunications a mis en place une commission interne pour concevoir des projets, en marge, aux différentes festivités du 40ème anniversaire. Car ce 40ème anniversaire marque un tournant pour notre pays et c’est un évènement qui a été célébré dans un esprit de fraternité et de solidarité marqué par une ambiance de fête, de joie et de bonheur.

En coordination avec le Comité National d’Organisation, la participation active de Djibouti Télécom aux festivités du 40ème anniversaire en dit long, il s’agit d’un signe de soutien au développement considérable multidimensionnel entrepris en 40 ans et qui coïncide, aussi, au 18ème anniversaire de la création de Djibouti Télécom en 1999, née de la fusion des services télécom de l’Office des Postes et Télécommunications (OPT) et la Société des Télécommunications Internationale de Djibouti (STID).

Sous la direction du directeur général de DT, Mohamed Assoweh Bouh, cette commission composée de cinq cadres qui s’est réunie deux fois par semaine pour présenter les réalisations de Djibouti Télécom et partager sa vision.

Il y a lieu de souligner le dynamisme des membres de cette commission, de ses idées qui ne manquent pas d’originalité. De belles réussites à son actif quant à l’organisation de grands meetings. Dans ce cadre, Djibouti Telecom a voulu marquer cet évènement à travers diverses activités suivantes : l’embellissement et l’habillage des sites de la société ; l’organisation du grand jeu et la réalisation du char civil pour le défilé du 27 juin 2017.

Dès la première semaine du mois de juin, divers travaux de rénovation ont été entrepris dans tous les sites de Djibouti Telecom. Toutes les façades des bâtiments ont été habillées de visuels aux couleurs du drapeau et du logo du 40e.

27 panneaux, installés le long du parking de la direction générale de DT, ont permis la réalisation d’un magnifique visuel montrant la diversité de la société Djiboutienne. Les pylônes ont été illuminés de LED à l’effigie du drapeau national.

L’autre nouveauté est l’organisation du Grand Jeu de Djibouti Télécom, spécialement dédiée aux fêtes de l’Aïd El Fitr et du 40ème anniversaire de l’indépendance nationale. Chaque jeudi soir, les populations ont été très nombreuses à suivre, en direct sur les ondes de la chaîne audiovisuelle publique le tirage du grand jeu. Dix lots ont été gagnés à chaque tirage, à l’aide de l’achat d’une carte à gratter de deux mille Francs Djibouti. Durant le mois de juin, au total, quarante lots ont été mis en jeu dont quatre voitures et d’autres cadeaux de grandes valeurs. Ce grand jeu de Tombola de Djibouti Telecom a permis aux quarante heureux gagnants de bien célébrer les deux fêtes.

Après celui du 30ème anniversaire, Djibouti Télécom a décidé de réaliser un char civil qui devrait défiler le 27 juin 2017, aux côtés du défilé militaire. En effet, cette idée de construction d’un char civil est née du souhait du comité national d’organisation de la participation des établissements au défilé.

Pour cela, Djibouti Télécom a déployé un effort pour concevoir le char lors du défilé. La construction du char de Djibouti Télécom a demandé beaucoup de préparation pour que tout soit réussi. Elle a fait appel aux compétences d’un artiste Djiboutien, spécialiste des arts visuels et concepteur du char du 30ème anniversaire, en l’occurrence M. Mouhoumed Mohamed Houssein.

Après le temps des croquis et des maquettes, Djibouti Télécom a passé à la réalisation d’un char plus beau et plus grand pour, que celui du 30ème ,donner une autre dimension à cet anniversaire 2017 avec l’introduction d’artistes -animateurs.

De la phase de découpage, soudure et collage des matériaux, elle a transformé un camion avec une remorque plateau, long de 16m, pour y installer des stands, des personnages, des artistes et un toukoul. Puis la structure est recouverte par des autocollants et de l’habillage final pour le décor ainsi que le déguisement des artistes.

Lors du défilé populaire de la société civile du lundi 26 juin 2017 au stade Hassan Gouled, le char de Djibouti Télécom n’a pas pu défiler mais on le voyait stationner à l’entrée du grand portail du stade et son décor n’a pas échappé aux officiels et au public.

Le temps fort de cette soirée, c’était le défilé de Djibouti Télécom qui a surpris tout le public. Sur le terrain, on a vu des artistes déguisés en smart phone, en clé USB et en réseau Evatis montrant Djibouti Digitale. Egalement, il y avait le défilé des professionnels des services connectés (e-santé, e-éducation, e-commerce) utilisant les Technologies d’Information et de Communication et portés par un médecin, un étudiant et ainsi que l’usage de la connectivité rurale par un nomade.