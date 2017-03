Festival de football au stade Gouled : Première édition du challenge d’avenir

L’Académie de football East Africa de Djibouti a organisé jeudi dernier dans l’après midi un festival de football qui a regroupé plus d’une cinquantaine d’équipes issues de plusieurs écoles de football et des enfants des FFDJ. Le stade Gouled qui abritait ces compétitions footballistique était noir de monde cet après-midi.

Sous l’encadrement et la supervision des moniteurs et des formateurs de l’Académie de football East Africa, les équipes se sont affrontées dans une ambiance de fête et d’esprit sportif. Dans la catégorie de 5 à 6 ans la victoire est revenue à la formation issue de l’école de football ‘Elite-Mixte qui a battu l’équipe de l’école de foot des FFDJ. Chez les 7à 8 ans c’est le club de l’école Elite-Garçons qui s’est adjugé le trophée en mettant en déroute les joueurs de l’école des FFDJ. Dans la catégorie de 9 à 10 ans c’est la formation issue de l’école FFDJ1 qui a réussi l’exploit de prendre la coupe du festival en battant l’équipe de l’école Elite1. La dernière compétition du festival a mis en lice des équipes dont les joueurs sont âgés de 11 à 12 ans et dans cette catégorie c’est sont les pensionnaires de l’école Elite1 qui se sont illustrés en infligeant une défaite sévère à leurs collègues de l’école Elite2. Pour les organisateurs de cette initiative sportive le festival de football pour enfant a été couronné de succès. Selon Gabobeh directeur de l’Académie de football East Africa il est prévu le 23 mars prochain la seconde édition du challenge d’avenir. Ce dernier remercie les partenaires qui ont apporté leur soutien à l’organisation de ce festival à savoir les Ets COUBECHE, les Ets MARILL, RUBIS, GXA, Savon Ries, la RTD, La NATION et le Stade GOULED. Rappelons que l’école de football dénommée « Académie East Africa de Djibouti » a été crée sous le statut associatif, elle est légalisée au mois de décembre 2014 auprès du Ministère de l’Intérieur et agrée par le Secrétariat d’Etat à la Jeunesse et aux Sports. Elle a ouvert ses portes au sein du Stade Gouled en février de 2015 pour y accueillir et encadrer des jeunes sportifs âgés de 5 à 16 ans. Les jeunes désireux d’intégrer l’école de football s’acquittent de frais d’inscription de 5000 FD et d’une cotisation mensuelle de 3000 FD. L’école de football a pour principal vocation l’enseignement structuré des fondamentaux du football à tout jeune djiboutien désireux de connaitre les joies et les bienfaits de la pratique régulière de cette discipline tout en contrôlant sa progression de façon cohérente suivant une pédagogie et une méthodologie appropriées. L’objectif pour ce volet intitulé Football d’Animation, est d’accueillir le maximum de jeunes filles et garçons touchés par le manque d’espace de jeu et soufrant de l’oisiveté et la monotonie de la vie quotidienne (école-télé-dodo).

Sans oublier, les risques de tomber dans la violence, la délinquance et la consommation de plus en plus précoce du Khat et autres drogues diverses. Cette école de football, désire de s’appuyer sur la ferveur et la popularité qu’incarne le football auprès de la proportion des jeunes de moins de 25 ans (50 à 60% de la population totale), se voudrait exploiter ce large vivier potentiellement riche en talent pour détecter puis former es meilleurs d’entre eux afin de leur permettre de caresser un jour l’espoir de réaliser leur rêve d’enfant c’est à dire devenir un joueur djiboutien professionnel. Dans ce second volet dénommé Football d’Élite, l’objectif est de générer une élite du football d’ici 3 à 5 ans qui serait à mesure de rehausser le niveau de notre football et d’être capable d’exporter leur talent pour faire connaitre le nom de la République de Djibouti de par le monde.