Femmes, vendeuses de bouteilles usagées et Guerrière de l’environnement Déchets plastiques : les enjeux

A l’heure où le monde entier prend conscience de l’importance de la gestion des déchets pour minimiser leur impact sur l’environnement et garantir une réduction de l’accumulation de plastiques résiduels, nous avons voulu faire un focus sur le cas de la République de Djibouti.

A Djibouti, nous sommes envahis par les bouteilles en plastique. Partout où l’on regarde, les bouteilles usagées, de toutes marques confondues et de diverses couleurs, pullulent en nombre. De nos jours, il est impossible de mettre un pied sur une plage ou sous la mer, de prendre une photo du paysage, de profiter de la vue quelque part, sans qu’une bouteille PET usagée fasse son apparition et s’impose à nous. On parle de 40 tonnes mensuelles de bouteilles plastique consommées chaque mois en République de Djibouti. C’est dire le challenge qui nous attend.

Quels enjeux environnementaux pour le plastique ? Tout d’abord, parce que le plastique met entre 100 et 1000 ans à se dégrader dans la nature. Cela peut avoir des conséquences sur la faune et la flore. De ce fait, les réutiliser permettrait de faire des économies et de diminuer fortement la pollution et les risques écologiques.

En aidant donc au recyclage, chaque citoyen peut apporter sa contribution pour atteindre un développement durable. En outre, la réutilisation des bouteilles en plastique usagées, en plus d’allonger le cycle de vie de ces produits, crée des activités génératrices de revenus pour les femmes issues des classes les plus défavorisées de la capitale.

Guerrières des temps modernes. Nous nous sommes intéressés à une initiative particulièrement généreuse, entreprise sans arrière-pensée par quelques femmes dont les conditions de vie sont très vulnérables. En nous promenant à la place Mahamoud Harbi, nous rencontrons des femmes, assises à même le trottoir, vendant des bouteilles reconditionnées à des prix défiant toute concurrence. Elles sont peut être une petite dizaine pour ce créneau porteur mais toutes se connaissent très bien et se confient mutuellement leurs inquiétudes.

Dans la discussion, Nima, 45 ans, habitante de Balbala, nous explique qu’elle fait « ce métier » depuis déjà plusieurs années et que cela lui permet de « survivre » dans cette précarité, qui est la sienne depuis longtemps.

Ces bouteilles sont collectées auprès des gardiens et des agents de sécurité des différents camps militaires mais aussi auprès de leur contact dans les grands restaurants de la capitale. Le carton de 12 bouteilles leur est vendu à 50 fdj.

Après la collecte, elles se retrouvent toutes à leur place habituelle, à l’angle d’une rue de la place, afin de préparer leurs nouvelles acquisitions à la vente.

Munies d’un seau, de détergent et de javel, elles passent un bon moment à nettoyer de fond en comble les bouteilles usagées achetées.

« Parfois, il y a encore le liquide de base à l’intérieur, il faut qu’on nettoie tout », nous explique Nima. Après le nettoyage à l’eau claire, les vendeuses commencent à retourner la bouteille dans le but de les purifier des dernières gouttes, avant de les refermer jusqu’à la vente.

Cette activité rapporte environ 600 à 700 fdj par jour. En effet, un carton de 12 bouteilles, acheté à 50fdj la veille, est revendu à 100 fdj aux clients. Ces derniers sont surtout composés de boutiquiers et de vendeurs de toutes sortes (lait, miel, jus, beignets,…). Ces bouteilles, dans leur seconde vie, sont utilisées pour vendre du miel, du lait local, des jus, de l’huile, du gasoil,…

En discutant avec eux, nous nous rendons compte qu’elles ne comprennent pas vraiment le lien entre leur activité quotidienne et la préservation de l’environnement. Ces guerrières ne réalisent même pas, qu’à travers leur labeur journalier, elles réduisent les plastiques résiduels et luttent contre la pollution. Nos explications suscitent des regards perplexes et des sourires incertains. Nous les félicitons et reprenons notre chemin. Merci à elles !

Evidemment, ce procédé de recyclage non-industriel reste peu conventionnel mais il est important de souligner et de célébrer cet éco-geste, minime face aux défis environnementaux du pays, mais garant d’une Djibouti plus propre, avec moins de plastiques.

Notre manière de considérer nos déchets doit évoluer : cela n’incombe plus seulement aux services de voirie ou à la déchetterie de Douda mais ces déchets sont l’affaire de tous.

Le processus initié par ces femmes sera peut être le système précurseur d’un mode de vie où le consommateur Djiboutien sera un acteur engagé dans l’écologie et dans la préservation de son environnement.