Fédération Djiboutienne de Tir à l’Arc (FDTA) : D’une formation à une autre

La jeune fédération djiboutienne de Tir à l’Arc qui rejoint il y a un an la World Archery, la fédération internationale de Tir à l’Arc dispense depuis la semaine dernière une formation technique de niveau 1 pour ses cadres techniques et ses entraineurs.

Les cours techniques et théoriques sont dispensés par un expert international mandaté par la fédération international, il s’agit de Carlos Freitas ancien champion de tir à l’arc du Portugal qui est un formateur certifié sur le plan international. C’est la seconde fois que cet expert séjourne dans notre pays. Cette formation qui doit durer une semaine a été réalisée avec le concours financier du Comité National Olympique Sportif Djiboutien (CNOSD). Pour Omar Youssouf, président de la Fédération Djiboutienne de Tir à l’Arc cette initiative va permettre de renforcer les capacités des cadres techniques et des athlètes de la fédération. Encore méconnue du grand public, la toute jeune fédération djiboutienne de Tir à l’Arc (FDTA) a réussi à rejoindre le 1er Juin dernier, la World Archery, fédération internationale du Tir à l’Arc. Un grand succès qui a été obtenu après moult péripéties. Tant le pari semblait tenir du miracle. Le groupe constitué de moins d’une dizaine d’amateurs des deux sexes, n’avait pas toutes les cartes en main. Aucune structure d’accueil et encore moins le matériel adéquat pour pratiquer leur passion. Il eut fallu faire preuve de courage et d’ingéniosité pour réussir à s’incruster dans le milieu sportif local. Premier défi, acquérir des arcs, des fléchettes et des objectifs.

Le président Omar Youssouf épaulé par les membres de son comité ont réussi ce pari grâce au soutien du Directeur de la fédération mondiale de tir à l’arc, M. Pascal COLMAIR et la coordinatrice de programme Mme Niamkey. La fédération internationale a fait un don important à la toute jeune fédération Djiboutienne. A noter que Djibouti est la 30ème nation africaine qui se dote d’une fédération de tir à l’arc. Une véritable fierté pour le président Omar Youssouf Omar et son équipe. Le staff technique de la FDTA est aujourd’hui déterminé à faire rayonner la pratique du tir à l’arc à travers le pays.