Fédération djiboutienne de tir à l’arc : Arta pressentie pour accueillir le futur centre de tir à l’arc

Le tir à l’arc, discipline sportive inscrite aux jeux olympiques, commence peu à peu à trouver ses marques et susciter l’engouement des adeptes à Djibouti. Le préfet d’Arta, Abdillahi Darar Okieh, président d’honneur de la fédération djiboutienne, s’apprête à édifier un centre de tir à l’arc à vocation régionale dans sa ville.

Le président de la fédération djiboutienne de tir à l’arc, Omar Youssouf Omar, et le préfet de la région d’Arta, Abdillahi Darar Okieh, qui en est le président d’honneur, ont représenté la République de Djibouti aux travaux du 52ème congrès de la fédération mondiale de Tir à l’Arc qui s’est tenu à Mexico city durant la mi-octobre 2017. Ce congrès biennal, qui a rassemblé plus de 150 pays, a permis d’entériner des changements de règlements et d’approuver l’adhésion de nouveaux membres.

Dès le premier jour du congrès, vendredi 13 octobre 2017, les congressistes ont approuvé unanimement la fédération Djiboutienne de tir à l’arc comme membre à part entière.

Ont également été acceptés comme membres à part entière plusieurs autres pays. Mais d’autres nations se sont vu exclues du World Archery à cause du manque de compétition et faute de payement. Les deux délégués djiboutiens ont rencontré le Professeur Urdener et Dr. Gabre, respectivement présidents du World Archery et de la fédération Africaine de tir à l’arc.

L’occasion pour les deux parties d’évoquer toutes les problématiques qui empêchent le développement et la promotion du tir à l’arc dans notre pays. Il a également été question de la construction du futur centre de tir à l’arc à vocation régionale à Arta pour accueillir les compétitions régionales. A cet effet, les deux présidents ont promis d’aider la fédération de Djibouti dans tous les domaines. Ils ont félicité et récompensé le préfet d’Arta pour son soutien sans faille à la promotion de ce sport.

Ensuite, la délégation djiboutienne de tir à l’arc a pris contact avec presque toutes les autres délégations des fédérations de tir à l’arc de pays membres, dont notamment la France, la Pologne, la Suisse, l’Egypte, les USA, l’Ile Maurice et l’Allemagne, etc. La mission djiboutienne a par ailleurs rencontré le directeur du développement du sport de tir à l’arc mondial M. Pascal Colmair et Caroline Murat, chargée du financement des projets. Enfin, ces assises ont été un moment fort qui a suscité plein d’espérances et ravivé l’ambition de la fédération djiboutienne de tir à l’arc de redynamiser ce sport.

Avec à terme l’atteinte de l’objectif qui est la montée des archers djiboutiens sur les premières marches des podiums lors des compétitions internationales. La fédération djiboutienne de tir à l’arc a profité de l’occasion pour rendre grâce et remercier l’ensemble des personnes qui ont facilité le séjour des deux délégués Mexico City où ils ont participé aux travaux du 52ème congrès de la fédération mondiale de tir à l’arc. La FDTA adresse des remerciements appuyés au Secrétariat d’Etat à la Jeunesse et aux Sports qui a pris en charge les frais de cette mission de travail.

MAS