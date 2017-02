Fédération Djiboutienne de Karaté et d’Art Martiaux Affinitaires (FDKAMA) Le karaté : une école de vie

Loin d’être une sympathique petite activité, le karaté est un art de vie, tout autant qu’un art de la défense et du combat. C’est un art martial japonais, une variante des arts martiaux chinois, qui consiste à combiner les habilités techniques à la souplesse et la puissance physique, le tout dans un esprit de courage et de maitrise de soi, de respect et d’humilité. Maître Funakoshi disait : « le but ultime du karaté est de chercher la perfection du caractère ». Pour le maitre, le disciple n’en sort pas « nul » parce qu’il ne gagne pas mais, sa valeur doit s’attacher dans le cheminement et la progression des entrainements, la qualité du travail obtenu et son état d’esprit positif.

Petit aperçu sur une équation à plusieurs inconnus que le maître tente passionnément de résoudre et dont les résultats sont probants à l’échelle micro et macro-social. En quoi consiste le karaté ? Techniquement, le maître enseigne à son disciple lors des entrainements que nous appelons les ki-hons (les répétions des mouvements), katas (des combats imaginaires) ou kumités (des combats avec un adversaire) les mouvements des bras, des pieds et des blocages. Il lui apprend progressivement et tout au long de son instruction les positionnements des pieds, leurs déplacements, les rotations des hanches, les esquives et les sauts du corps. Cette activité sportive s’échelonne sur plusieurs étapes pour mener progressivement le disciple à un haut niveau de performance.

Ces étapes débutent par l’enfance où le disciple développe sa spontanéité à travers les jeux et le changement de rythmes, s’initie à l’équilibre et son orientation dans l’espace. Il apprend à coordonner des mouvements simples avec des rythmes variés. Le but est de stimuler son système moteur et sa souplesse dans un cadre attrayant et ludique. Aussi, le maître n’est pas exigent contre les imperfections de ses mouvements fondamentaux. Il doit, toujours, les corriger tout en veillant a ne pas exiger a son très jeune disciple d’être parfait. A partir de 8-9 ans et jusqu’à 11ans, il s’agit de la période la plus propice pour l’apprentissage. D’une part, parce que le disciple comprend et réagit mieux aux consignes. Il est prédisposé à recevoir un répertoire varié des mouvements sportifs et essaye de fournir plus d’efforts dans l’exécution de ses mouvements. D’autre part parce que c’est une période de développement de la souplesse, vitesse et de l’équilibre car à la maturation les muscles gagnent plus en force qu’en souplesse et vitesse. L’entrainement est amélioré quand le disciple atteint l’âge de 12ans. Le maître doit exiger une meilleure production des gestes et mouvements appris en amont sans pour autant se focaliser sur les résultats sportifs.

Ce n’est qu’à l’âge de 16 ans que le travail du maitre est sans retenu. Il enseigne à son disciple le karaté puissant, fluide et rapide notamment grâce au travail important des hanches et de la coordination des mouvements. Il intègre une préparation physique en corrélation avec la technique. Son travail consiste à préparer physiquement et mentalement le karateka pour les échéances sportives. Sur le plan mental, le travail est encore principalement conséquent. À partir des activités ludiques et/ou sportives, le maître inculque à son disciple quelques notions tels que lui donner goût à l’effort, essentiel pour son apprentissage progressif, l’accompagner à vaincre sa timidité par lui redonner confiance en soi en le complimentant et l’encourageant à se dépasser. Il lui apprend à être calme, à écouter attentivement les consignes, à être respectueux de ses camardes et des règles du Dojo. Il lui rappelle l’importance de ses valeurs pour le bien de sa progression normées. Il est évidemment difficile de parler, au début, d’un sport de haut niveau, mais d’un sport de loisirs qui s’adaptent au fil du temps aux développements de l’enfant. Cependant se frayer ce chemin n’est pas une mince affaire. Il faudra pour cela que le maître soit toujours capable d’écouter son disciple, de rechercher des exercices pédagogique ludiques et variés centrés sur le développement de son disciple et de son épanouissement, de lui organiser des situations de tournois pour le mettre a l’épreuve tout en minimisant son importance. A cela, le maître responsabilise les parents et leur demande d’aider leur enfant à continuer d’apprendre et ce malgré l’ennui qui pourrait naitre du fait que l’apprentissage prend plusieurs années.

D’ailleurs les parents, disposant d’un rôle majeur dans l’accompagnement, le soutien affectif, l’écoute et la gestion du disciple, doivent montrer de temps à autre une sévérité appropriée, pour pousser le disciple à dépasser ses caprices et l’inciter à poursuivre son activité sportive. En 550 avant JC, déjà, un sage chinois du nom de Confucius estimait que le jeune doit être actif pour pouvoir se construire. Piaget, le père fondateur de la psychologie moderne, préconisait qu’éviter à un jeune de découvrir par lui-même le cheminement de sa Voie est une erreur fâcheuse pour son développement psychomoteur.

Cette étape est décisive dans la construction de la personnalité du disciple et du jeune adolescent. Par ailleurs, les milieux parentaux et sportifs ne sont pas les seuls milieux qui interagissent sur le développement de l’enfant. Le concours de l’environnement scolaire est une composante essentielle dans le développement de ce processus de la performance. A la base, l’objectif de l’enseignement est de transmettre en continue des valeurs universelles, des savoirs, des connaissances, des savoirs faire qui permettrons « a un enfant de s’adapter à son environnement, à un adolescent d’acquérir les connaissances et de préparer un jeune à une insertion sociale et professionnelle ». Or le sport enseigne les valeurs du courage, de la tolérance, la discipline, la persévérance et l’effort, c’est aussi, au même titre que l’enseignement, un composant idéal pour l’apprentissage d’une citoyenneté responsable. L’expression « Education par le sport » prend alors toute son ampleur. Et il n’est pas impossible de voir un partenariat (enseignement / sport) s’établir pour former une interaction complète qui servira à éviter qu’un enfant inactif devienne l’adulte inactif de demain.

D’ailleurs, l’activité sportive qui développe la tonicité des muscles, aide à équilibrer le corps, stimule la mémoire et présente des bienfaits sur la santé n’est-elle pas le meilleur remède à la vie sédentaire facteur de surpoids et à l’origine de l’apparition des conséquences fâcheuses sur la santé. En fin de compte, si le maître enseigne les techniques de base sans chercher à contribuer à son éducation, alors il considère le karaté comme une finalité. Tandis que s’il se place en tant qu’éducateur et utilise les techniques du karaté pour enseigner des valeurs fondamentales, il se place en tant qu’éducateur et maître, et il contribuera en premier lieu à construire une génération de qualité. Une génération sainte de l’esprit et du corps capable de bâtir sereinement son avenir et celui de son pays. La nuit, dans la maison de son Maître Azato, funakoshi le maître de l’école shotokan-ryu répétait inlassablement le même kata. Il disait: « …je commence sérieusement à considérer ma pratique comme un art de vivre».

Ramy Kassim -FDKAMA