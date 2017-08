Fédération Djiboutienne de Football (FDF) : La Super Ligue a ses sponsors

La salle de conférence du Sheraton a abrité dimanche après-midi une cérémonie de signature d’une convention de financement entre les dirigeants de la fédération et les responsables de Twin Gulf Industries et East Africa Bank.

Du côté de la fédération c’est son vice-président M. Rouffa Mohamed Rouffa qui a paraphé les documents avec le PDG Twin Gulf Industries M. Liban Ismail et le responsable investissement et marketing d’EAST AFRICA BANK M. Mohamed Daher. Pour officialiser ce partenariat entre la fédération et les opérateurs privés, le secrétaire général du SEJS a signé la convention. La conclusion de ce protocole d’accord vise à redynamiser le football national.

Dans leurs interventions, les signataires ont respectivement mis en exergue la nécessité de redonner un nouveau souffle au football national.

A les entendre, le concours des opérateurs privés est important pour atteindre cet objectif et obtenir des résultats tangibles. Twin Gulf Industries et East Africa Bank vont financer le lancement et l’organisation d’un challenge intitulé Super Ligue qui opposera les cinq premières équipes du championnat de la première division. Citons notamment l’équipe championne de l’ASAS/ Djibouti Telecom, l’AS PORT en sa qualité de vice-champion, la Garde Républicaine/ SID, la Gendarmerie Nationale, et l’Université de Djibouti. Ces formations constituent l’élite du football national.

Bref, la Super Ligue débutera vendredi prochain a partir de 16h00 au stade Hassan Gouled. La compétition va s’y poursuivre durant un mois à raison de 2 matchs par journée.

Zouhour