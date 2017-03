Fédération Djiboutienne de Football (FDF) : D’un stage à un autre

La fédération Djiboutienne de football a lancé lundi dernier un stage de formation d’entraineur en licence, destiné à une trentaine de d’entraineurs du pays. Cette initiative qui a été organisé avec le concours de la Confédération Africaine de Football (CAF) va se déroulée pendant deux semaines. Les cours sont dispensés par des instructeurs djiboutiens à savoir Mohamed Omar et Omar Mahfoud . Durant cette formation les stagiaires vont bénéficier des cours de théorie et de pratique. Il sera question de renforcement des capacités, d’acquérir des connaissances de base sur les tenants et aboutissants du métier d’entraineur et enfin s’imprégner des nouvelles mutations techniques en vigueur dans le monde.

Notons que la FDF dispose des instructeurs de haut niveau et des entraineurs jouissant des bonnes qualités tant sur le plan technique aussi bien sur le plan humain. Ce stage sera sanctionné par le diplôme de licence C de la CAF.

Lors de la cérémonie d’ouverture le secrétaire général de la fédération de football a déclaré dans son allocution que les entraineurs constituent la cheville ouvrière des clubs de football et dont les connaissances doivent toujours être recyclé et mis à jour. Il a profité de l’occasion pour saluer la CAF et la FIFA pour leur assistance permanente. Notons que parmi les priorités de la fédération de football figure en tête le renforcement des capacités des ressources humaines et dans tous les domaines.