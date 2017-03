La famille du football salue l’entré de leur président dans l’exécutif de la CAF

Après avoir a été élu membre du Comité exécutif de la Confédération Africaine de Football (CAF), lors de l’assemblée générale élective qui s’est tenue jeudi dernier à Addis-Abeba, le président de la Fédération Djiboutienne de Football (FDF), M. Souleiman Hassan Waberi est revenu hier au pays ou pour l’occasion les membres de la grande famille du football lui ont réservé un accueil très chaleureux tant à l’aéroport aussi bien au stade municipal, pour saluer son entré dans l’exécutif de la CAF.

Hier il y avait une liesse populaire à l’aéroport ou une foule enthousiasmée attendait le retour du numéro un de la fédération Djiboutienne de football qui revenait de la 39e assemblée générale de la CAF avec dans ses bagages un siège pour la République de Djibouti dans le comité exécutif de l’instance fédérale africaine de football.

L’aéroport était noir de monde, on pouvait voir des joueurs, des entraineurs, des dirigeants des clubs, des arbitres, des cadres de la fédération ainsi que de nombreux amis et proches de Waberi. Après avoir quitté le tarmac, le nouveau membre de la CAF a rejoint la foule en portant sur les épaules un large drapeau national. Accueilli chaleureusement avec des danses traditionnelles et des chants, Waberi eu droit à une haie d’honneur formé par les joueurs de l’équipe nationale, suivie par des accolades et des embrassades de part et d’autres. Touché par cette ferveur et ému profondément par l’accueil extraordinaire que lui ont fais ses pairs, Waberi eu du mal pour exprimer ses remerciements. Par la suite escorté par une cohorte de véhicules, il a été conduit à l’ancien stade ou se trouve le quartier général de la fédération.

Et dans ces lieux plus d’un millier de personnes l’attendaient pour le féliciter pour le siège à la CAF obtenu grâce à ses efforts. Parmi le public on pouvait voir des joueurs des années 80 et 90, les différentes équipes féminines, les clubs de trois divisions, les formations juniors et cadets ainsi que de nombreux opérateurs privés sponsorisant les différents championnats.

Plusieurs dirigeants des équipes de la première, seconde, troisième division ainsi que la présidente de la commission du football féminin s’exprimèrent à tour de rôle. Après avoir rendu un vibrant hommage à leur président, les uns et les autres mirent en exergue le rôle que joue ce dernier pour développer le football national et ses efforts pour faire connaitre la fédération Djiboutienne dans les instances continentales et internationales. S’exprimant en dernier, Waberi a affirmé que le football africain en général et la CAF en particulier vivent une nouvelle ère.

Il a par ailleurs ajouté que Djibouti a été le premier pays à soutenir la candidature d’Ahmad Ahmad qui vient d’être élu à la tête de la confédération africaine de football en remplacement de Hayatou qui a dirigé 30 ans la CAF. « L’entré de Djibouti dans l’exécutif de la CAF, a-t-il dit, offrira de nombreuses opportunités à notre fédération et au football national. Ce succès coïncide avec l’année ou notre pays célèbre ses 40 ans d’indépendance. C’est un bon présage qui nous permet de croire et d’appréhender l’avenir avec optimisme et plein d’ambitions et de souhaits ». La cérémonie s’est terminée dans une ambiance de fête.

Ils ont dit …

Le président de l’As Port, M. Houssein Elmi

C’est une immense joie et une grande fierté pour tous les Djiboutiens car nous venons d’avoir une place de choix dans le centre décisionnaire de la confédération africaine de football.

Ce siège nous le devons au président Souleiman Hassan qui a joué un rôle important dans l’élection du nouveau président de la CAF. Djibouti a été le premier pays à soutenir ouvertement sa candidature. Face au candidat de l’immobilisme le président Souleiman a choisi le malgache Ahmed Ahmad qui prônait le changement de direction au niveau de la CAF. Il a influencé ainsi de nombreux dirigeants de fédération africaine à voter pour Ahmad. Chapeau monsieur Souleiman.

Secrétaire général de la FDF, M. Youssouf Ahmed Mahamoud alias Youfto

Nous avons tenu à accueillir avec ferveur notre président pour le féliciter et le remercier pour nous avoir offert un siège dans le comité exécutif de la CAF. Une place que la FDF convoitait depuis longtemps et que nous avons acquis grâce aux efforts et à la détermination du président Souleiman Hassan Waberi.

Je voudrais au nom de tous les membres de la grande famille du football rendre hommage à Souleiman et je l’invite maintenant de nous trouver une place similaire dans la direction de la FIFA.