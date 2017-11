FDF/FIFA : Bientôt, le cours « Futuro III » au Sheraton

Après Futuro I et II, voici Futuro III. En effet, ce troisième programme d’enseignement de la FIFA est en marche. L’hôtel Sheraton de Djibouti-ville abritera du 08 au 13 novembre 2017 une formation destinée aux formateurs dans ce cadre.

A l’instar de 16 autres pays de l’Afrique Francophone, le nôtre s’apprête à recevoir pour la deuxième fois un cours intitulé « FUTURO III ». Et ce, faut-il préciser, par l’intermédiaire de la fédération djiboutienne de football (FDF). Ce stage est dédié aux instructeurs techniques et physiques et aux élites de l’arbitrage chargés de la formation des arbitres et arbitres assistants au sein de 17 fédérations de la confédération africaine de football(CAF). En clair, l’objectif de la FIFA est de donner des cours de perfectionnement et de mise à niveau sur l’interprétation et l’harmonisation des lois du jeu, les aspects techniques, la préparation physique. La session de formation s’annonce enrichissante pour les participants djiboutiens qui sont attendus du 08 au 13 novembre 2017 au Sheraton.

Les principaux concernés ont été sélectionnés sur des critères de sélection bien précis et imposés par la FIFA.

Citons notamment leurs performations mais aussi leurs implications dans des activités pratiques en matière de formation d’arbitres au sein de leurs associations respectives.