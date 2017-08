Fatouma Mansour : Enfance et carrière d’une diva

Née le 17 Mai 1968 à Tadjourah, Fatouma Mansour est la fille unique de M. Saïd Mohamed dit Mansour, un menuisier travaillant au « Cercle » de Tadjourah. D’origine yéménite, M. Mansour était parfaitement intégré dans la société tadjouroise de l’époque et avait épousé une fille du pays. Fille unique donc, Fatouma eut une enfance choyée dans sa maison familiale du Nord de la ville de Tadjourah, dans le quartier appelé Gablassan. A l’école primaire, elle aura comme camarades de classe des enfants de sa génération, comme l’auteur de ces lignes par exemple. A l’époque déjà, elle se fait remarquer par sa voix et en CE2, elle est invitée à chanter lors d’une fête scolaire. Elle quitte l’école sans terminer le cycle primaire, attirée par les lumières de la ville. C’est à l’adolescence, à peine âgée de quatorze ans, que Fatouma commence à chanter sérieusement. Ses mentors s’appellent Haroun Daoud et Youssouf Abdillahi. Le premier est alors un auteur-compositeur-interprète connu, le second est un musicien de talent et les deux forment un tandem génial. Sous la direction de ces deux hommes, Fatouma apprend à utiliser au mieux sa voix de rossignol. Haroun écrit pour elle des chansons mélancoliques qui mettent en valeur sa voix et qui parlent aux filles de sa génération. Elle deviendra célèbre en remportant le premier prix d’un concours organisé par le magazine Amina, le prix Fémina avec la chanson «Iyyi yoh Qaada ? », «Qui entendra ma complainte ? ». C’était au début des années 80. Le jury a été séduit par sa voix si belle et si intense. Ce fut le début d’une longue carrière. Sollicitée par tous les auteurs, elle devient l’icône de toute une génération. Car jamais depuis Bilila, la chanson afar n’avait eu une telle ambassadrice. Les opérettes succèdent aux opérettes et Fatouma éclipse ses partenaires masculins. Avec quelques titres, elle s’est hissée au sommet de l’art. Et pour ne plus en redescendre, il lui faudra enchaîner les concerts, les tournées, les répétitions. Sa carrière est allée de pair avec sa vie de famille. Mariée à M. Ali Mohamed, parolier à ses heures, qui est aujourd’hui officier de police, elle a eu avec lui cinq enfants dont deux sont décédés en bas âge.

La vie d’artiste à Djibouti n’est pas un long fleuve tranquille. Comme ses aînés Abdallah lé, Amanda et les autres, Fatouma connaîtra des hauts et des bas et vivra avec le sentiment de se faire exploiter. Mais l’amour du chant sera toujours le plus fort et Fatouma reste sur scène malgré le blues qui la gagne parfois. Aujourd’hui, la diva du terroir vit dans sa maison du PK 13 entourée de sa famille et de ses amis. A 49 ans, elle est, dit-on, malade et nécessite des soins. Qui entendra sa complainte ?

ABS