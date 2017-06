FAO/MAPE-RH/UE Pour un essor de la filière laitière en RdD

Le bureau de la représentation de la FAO à Djibouti a organisé hier, au siège de l’ONG « Bender Djedid, la cérémonie de clôture d’une formation de trois jours en appui technique, à la commercialisation et la transformation des produits laitiers par les mini-laiteries ». La tenue de cet atelier de formation est intervenue dans le cadre de la mise en place de deux mini-laiteries pilotes, l’une dans la région de Tadjourah et l’autre à Djibouti-Ville.

Cette formation, qui a débuté le 29 mai, pour objectif de renforcer les capacités des agro-éleveurs, tout en contribuant ainsi à améliorer les conditions de vie des agro-pasteurs en leur permettant de promouvoir la filière laitière par le renforcement des capacités organisationnelles et par la mise en place et le fonctionnement d’une mini-laiterie dans la capitale.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme d’EC-SHARE “Projet de Sécurisationdes Systèmes Pastoraux (PSSP) – Projet EC-SHARE”, financé par l’union européenne et mis en œuvre par la FAO sous la tutelle du ministère de l’agriculture, de l’eau, de la pêche, de l’élevage et des ressources halieutiques (MAEP-RH).

Il a comme priorité stratégique, la sécurisation des systèmes pastoraux, le renforcement de la résilience des populations pastorales aux difficultés du milieu, et particulièrement les populations les plus vulnérables à l’insécurité alimentaire dans notre pays.

La formation qui s’est clôturée hier a été présidée par le Dr. E. Fallou Guèye coordonnateur international du Projet EC-SHARE représentant par interim de la FAO en République de Djibouti et auprès de l’IGAD

Cette cérémonie de clôture fait suite à un atelier de formation de trois jours, qui a vu la participation de plus de 40 acteurs impliqués directement et indirectement dans la filière laitière des régions du sud (Arta, Ali-Sabieh et Dikhil) et celle de Djibouti-Ville.

Cette initiative pilote sera un atout pour améliorer les revenus des agro-pasteurs par la commercialisation et la transformation efficientes des produits laitiers par les mini-laiteries tout en mettant à la disposition des consommateurs djiboutiens des produits laitiers de qualité et bon marché.

Ceci contribuera ainsi à améliorer aussi bien les moyens d’existence des acteurs de la filière laitière que la sécurité alimentaire de la population djiboutienne.

Cette formation était centrée sur la sensibilisation des acteurs avec une plateforme d’innovations multi-acteurs du lait et de ses produits par la mise en place et le fonctionnement d’une mini-laiterie pilote dans la ville de Djibouti.

Le directeur par intérim de l’élevage et des services vétérinaires, Ali Ibrahim Mohamed , a dans un discours prononcé déclaré que cette formation avait pour but de sensibiliser et de renforcer les capacités des acteurs de la filière laitière que sont les producteurs , les collecteurs, les transformateurs, les commerçants, les agents des services d’élevage , les représentants d’ONG et d’associations agro-pastorales.

« La filière laitière joue un rôle important sur le plan socio-économique et nutritionnel, plus particulièrement chez les agro-pasteurs par son facteur d’intégration économique dès lors que cela dépasse le stade de l’autoconsommation. »

Cependant ; a-t-il déclaré, le défi du dynamisme des organisations de cette filière et la valorisation des produits laitiers conduisent à la croissance des importations des produits laitiers (dont plus de 90% sont importés) sur une demande nationale relativement forte.

Pour sa part, Dr. E. Fallou Guèye ,coordonnateur international du Projet EC-SHARE et représentant par intérim de la FAO à Djibouti auprès de l’IGAD a précisé que l’élevage étant la principale activité en milieu rural, ses productions particulièrement le lait et ses produits constituaient de ce fait, des aliments nobles, sources importantes de revenus pour les éleveurs et agro-éleveurs et de protéines de qualité pour la population djiboutienne notamment pour les agro-éleveurs et leurs familles qui comptent parmi les plus vulnérables du pays.

« Ces produits laitiers offrent aux agro-éleveurs et leurs familles un vaste potentiel d’amélioration de la nutrition et des moyens d’existence, ce qui contribuera davantage et significativement à la lutte contre l’insécurité alimentaire et la malnutrition, surtout chez les couches les plus vulnérables de la population djiboutienne, notamment les enfants et les femmes enceintes et allaitantes. »

Toutefois, a-t-il poursuivi, cette filière est confrontée à de nombreuses contraintes liées aux manques de ressources alimentaires, hydrauliques, sanitaires mais également un faible niveau d’organisation des producteurs de lait entravant ainsi le développement harmonieux et durable de la filière laitière au profit des acteurs impliqués et la satisfaction des besoins des producteurs et des consommateurs Djiboutiens.

Le Dr. Fallou Guèye a clôturé son discours en réaffirmant l’engagement ferme de la FAO dans la lutte pour l’éradication de la faim et pour la résilience des populations vulnérables. « Je réaffirme notre volonté de soutenir le gouvernement djiboutien dans ses immenses efforts visant à répondre aux défis que pose la subsistance durable de la population djiboutienne dans un monde aux ressources naturelles limitées, efforts qui se doivent d’être continus et soutenus ».

N. Kadassiya