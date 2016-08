FAO/CERD/MAEP-RH : Pour une meilleure introduction du Quinoa à Djibouti

Sous l’égide du Ministère de l’Agriculture, l’Eau, la Pêche, l’Elevage, chargé des Ressources Halieutiques(MAEP-RH), et du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (MENSUR), l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture ou FAO de son acronyme anglais a organisé hier, au palais du peuple, un atelier de restitution des activités du programme de coopération technique, intitulé « Assistance technique pour le renforcement du système alimentaire du Quinoa ».

Il était question du programme d’expérimentation et d’essais introductifs du Quinoa à Djibouti, hier au palais du peuple. Les activités du dit-programme étaient à l’ordre du jour de l’atelier de restitution, organisé au sein de l’imposant édifice public par l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture ou FAO de son acronyme anglais. Placé sous l’égide du Ministère de l’Agriculture, l’Eau, la Pêche, l’Elevage, chargé des Ressources Halieutiques, et du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, l’événement a vu la participation de la représentante résidente de la FAO au pays, Emmanuelle Guerne-Bleich, du directeur de l’agriculture et des forets au MAEP-RH, Ahmed Mohamed Ali, d’un responsable du CERD, Abdourahman Daher, et d’un formateur à Assamo, Ahmed Daher Okieh. Dans son discours d’ouverture, Mme Emmanuelle Guerne-Bleich a d’emblée mis l’accent sur l’importance que revêt l’introduction du Quinoa à Djibouti. Elle a fait part de son satisfecit suite au constat des résultats positifs des cultures expérimentales de cette plante sur divers sites à l’échelle nationale.

Les plantations locales de Quinoa offrent, a-t-elle dit, des potentialités très prometteuses bien que cette ressource reste largement méconnue du public djiboutien. « La FAO a coordonné au niveau global, dès 2013, toute une série d’événements qui ont débouché sur des activités dans l’expérimentation de la culture, de la production, de l’utilisation et de la promotion du Quinoa à travers le monde entier. A Djibouti, ce programme de coopération technique mené conjointement avec l’institut des sciences de la vie du CERD et la direction de l’agriculture et des forêts, a donné lieu à la mise en place d’un programme d’expérimentation sur l’introduction du quinoa », a-t-elle indiqué. Aussi, la représentante-résidente de la FAO a précisé que onze types différents de quinoa ont été testés par les chercheurs du CERD sur les parcelles d’essai. Il s’agissait de sélectionner par ce biais les variétés les plus adaptées aux réalités pédoclimatiques de Djibouti et déterminer celles qui pourront donner les meilleurs rendements dans les conditions environnementales locales. La confidence émanait de Mme Emmanuelle Guerne-Bleich. « Suite au succès de cette expérimentation, la prochaine phase sera de renforcer la collaboration, la coordination, l’information et l’échange de connaissances dans la gestion régionale du quinoa dans le but d’élaborer une stratégie durable nationale et régionale pour la production et l’intégration du Quinoa », a-t-elle déclaré en substance. De son côté, le directeur de l’agriculture et des forets a vanté les vertus nutritives de cette plante.

…Les cultures expérimentales à Ali- Sabieh et Tadjourah. Notons au passage que le programme régional de développement du Quinoa a été lancé aux lendemains de la 38ème session de la Conférence de la FAO en 2013. L’initiative ciblait 7 pays de la région. Citons Djibouti, l’Ethiopie, le Kenya, la Somalie, le Sud-Soudan, l’Ouganda et la Zambie. Le projet portait sur l’introduction et la promotion de la production de Quinoa. Il avait pour but d’appuyer les capacités institutionnelles des pays bénéficiaires dans la production, l’évaluation, la gestion, l’utilisation et la commercialisation du Quinoa sous divers systèmes agricoles dans les zones de cultures expérimentales de Djibouti et des ses voisins de l’est africain. L’atteinte de l’objectif laisse entrevoir la nécessité d’un renforcement de la collaboration, la coordination, d’une circulation fluide des informations, et d’échanges de connaissances entre les acteurs concernés des pays de la région. Ce que les instigateurs du programme ont bien compris. Il s’agissait pour eux d’aider les gouvernements des pays-cibles à élaborer une stratégie durable nationale et régionale en matière de production et d’intégration du Quinoa dans les modèles de culture dominants.

Au niveau national, L’Institut des Sciences de la Vie du CERD et la direction de l’agriculture et des forets du ministère de l’agriculture ont été sollicités pour la mise en place de périmètres pilotes en vue d’étudier son comportement et ses potentiels de production dans différentes zones agro-écologiques du pays. C’est ainsi que trois sites pilotes ont été choisis dans les régions de Ali- Sabieh et de Tadjourah où onze variétés différentes de Quinoa ont été testées. Les essais se sont révélés concluants. La production totale de quinoa sur les trois sites expérimentaux s’élevait environ à 3455 kg soit 6 t/ha. Certaines variétés offraient plus de rendement que d’autres, démontrant ainsi que cette culture à croissance rapide a un potentiel important et pourra contribuer au dispositif de la lutte contre la pauvreté et la malnutrition en République de Djibouti.

…Les vertus nutritives du Quinoa. Le quinoa de son nom scientifique chenopodium quinoa, cultivé originairement par les Incas il y a des siècles déjà, est une culture alimentaire très riche en éléments nutritifs et se caractérise par une remarquable capacité d’adaptation aux différentes régions agro-écologiques. En effet, le quinoa, déclaré « super-aliment », est le seul aliment à base de plante qui contient tous les acides aminés, oligo-éléments et vitamines essentielles, sans contenir de gluten. La culture du quinoa en Afrique de l’Est offre une opportunité de diversification des produits de base pour les pays faisant face à des difficultés d’approvisionnement alimentaire des ménages et des problèmes de sécurité nutritionnelle, particulièrement là où l’accès aux sources de protéines et la production sont limités en raison d’aléas climatiques. C’est notamment le cas de la République de Djibouti confrontée au manque de précipitations. Autant d’aspects qui ont nourri les discussions en séance plénière et inspiré les intervenants dans la formulation de leurs recommandations à l’issue de l’atelier d’hier au palais du peuple.

N. Kadassiya