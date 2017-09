Faits Divers

Un voleur bavard

Dans la soirée du 24 septembre, un voleur récidiviste et très « habile » s’introduit dans deux maisons situées dans le quartier des Salines Ouest. Il fait main basse sur tout ce qu’il trouve : trois téléphones portables, des papiers d’identité, etc. Le lendemain soir, le voleur se rend dans l’un des nombreux restaurants de la Corniche, où il croise un de ses amis qui est en vérité un indic très utile aux policiers du commissariat du Héron. Le voleur, un peu éméché, commence à se vanter de son forfait commis la veille. Il n’en fallait pas plus à l’indic pour le dénoncer aux forces de l’ordre, qui l’ont arrêté illico presto. Les biens ont finalement été restitués aux propriétaires…

Un cambrioleur éméché

A Ambouli, une boutique a été cambriolée dans la soirée du 26 septembre. Les voleurs ont pris une somme de 300 000 fdj et des cartes de recharge téléphonique dont le montant est estimé à 200 000 fdj. Le lendemain du vol, un ami du voleur se présente chez le malheureux boutiquier pour lui remettre un téléphone appartenant au voleur en échange de …500 fdj de carburant pour sa moto. Le voleur aura l’audace d’appeler le propriétaire, qui, reconnaitra sa voix. Les forces de la brigade de la voie publique ont finalement arrêté l’individu en état d’ébriété ainsi que son complice.

Expédition punitive

Les policiers du 1er arrondissement ont interpellé il y a quelques jours trois jeunes femmes, en « tenue de combat », munies de lames de rasoir et prêtes à crêper le chignon d’une jeune femme. Plus tôt dans la semaine, l’une des jeunes femmes avait appris que son mari venait de demander la main de la jeune femme qu’elles étaient venues agresser. Le mari, menacé par la famille de son épouse, se serait rétracté et aurait promis de ne pas se remarier. Mais voilà, l’épouse jalouse, ne supportant pas l’idée que son mari aille voir ailleurs, avait décidé d’abimer l’objet du désir. Avertie à temps, la police a arrêté l’épouse jalouse et ses complices.

N. Kadassiya