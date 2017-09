Faits Divers

Les pyromanes de T 9

Dans le cadre de l’enquête sur les incendies qui ont touché au mois d’août dernier plusieurs habitations du quartier T9, de Balbala, les éléments de la police nationale ont pu établir, dans le premier sinistre du 17 août, la culpabilité d’une jeune femme âgée d’une vingtaine d’années. Selon l’enquête, la jeune femme, qui se trouvait être la femme de ménage, a tout d’abord profité de l’absence des propriétaires du domicile pour copier les clés des armoires du domicile. Par la suite, la jeune femme a volé des bijoux et pour camoufler son forfait, elle a mis le feu au domicile. Cet incendie a causé la destruction d’une dizaine d’autres maisons. Une information judiciaire a été ouverte à l’encontre de cette criminelle et elle risque de lourdes peines de prison. Dans le second incendie qui a touché trois maisons situées toujours dans ce même quartier, mais dans le secteur dit « Guerissa », il s’agissait d’une tentative d’incendie. En effet, trois individus ont aspergé une habitation de kérosène. Les trois individus ont été présentés à la justice pour acte d’incendie volontaire et mise en danger de la vie d’autrui et une information judicaire a été ouverte à leur encontre. Toujours dans le cadre des incendies du secteur T9 de Balbala, les forces de police de ce secteur ont été avisés d’un incendie par des informateurs dans la journée du 16 août 2017. Cet incendie non déclaré aux autorités compétentes, a pour origine une affaire de coépouses jalouses. Selon les faits, le mari de ces deux femmes, toutes les deux enceintes de 9 mois et vivant sous le même toit, aurait préféré emmener une des deux à l’hôpital pour une visite de contrôle prénatal, au détriment de l’autre. Folle de jalousie, cette dernière a tenté de mettre le feu au domicile conjugal, et les habitants ont eu le temps de maitriser l’incendie et ceci toujours sans faire appel aux autorités compétentes. Au vu de l’état de grossesse avancée de la jeune femme, la police a mis en instance cette affaire.

Le violeur soûl

Dans la nuit du 4 au 5 septembre dernier, un jeune homme en état d’ébriété, après une nuit bien agitée, rencontre sur son chemin, une jeune SDF endormie sur le trottoir. Il s’approche de la jeune femme et tente de la violer. Réveillée, la fille se débat et crie pour réveiller les voisins. Les gardiens des habitations de ce quartier huppé de la capitale, tentent de maîtriser le jeune homme, qui déçu de n’avoir pas pu commettre son forfait ne se laisse pas faire. Roué de coups par un boutiquier, le jeune homme se présente le lendemain aux forces de police muni d’un certificat médical avec 21 jours d’ITT. L’affaire a été réglée entre les deux familles.

Un tailleur indélicat

Pendant les fêtes, toutes les mamans se précipitent chez les tailleurs installés en plein air pour coudre les « diri » de l’Aïd. L’un de ces « couturiers » a emballé tous les tissus d’une femme et les a revendus sur le marché. La mère de famille, mécontente, a aussitôt porté plainte, et le tailleur malhonnête a été déféré au parquet pour abus de confiance.

Une exhibitionniste menaçante

Dans la nuit du 11 au 12 septembre, un taximan signale une femme en détresse sous l’emprise de l’alcool au Boulevard de Gaulle, à l’intersection de l’avenue 26 et boulevard de Gaulle. La femme, en état d’ébriété avancé a barricadé la route et menaçait les automobilistes avec des bouteilles vides. Une fois arrivés sur les lieux, les policiers de la brigade de la voie publique ont trouvé là une femme de forte corpulence, complètement soûle. Apparemment, elle avait subi plusieurs opérations chirurgicales et n’hésitait pas à se dénuder pour montrer les cicatrices de ses opérations pour intimider les policiers.

Elle travestit son frère pour satisfaire un client

Dans la soirée du 12 septembre, un commerçant connu de la place fait appel à une jeune fille pour lui demander de « lui trouver une compagne pour la nuit » en échange de 30 000 fdj. La jeune fille se rend chez elle et demande à son jeune frère de mettre un hijab et de se faire passer pour une jeune fille. Une fois de retour au centre ville, l’entremetteuse demande au commerçant de lui payer la somme promise et lui montre du doigt le taxi dans lequel se trouve son jeune frère. Les taximen de la place qui ont suivi le petit manège, ont averti les policiers de la BVP. A la vue des policiers, le commerçant prend la fuite, laissant sur les lieux la proxénète et son frère, qui ont tout les deux été interpellés.

N. Kadassiya