Faits Divers

Un docker indélicat

Pour ceux qui ne le savent pas encore, les dockers du port travaillent sous la supervision d’un « caporal docker ». Celui-ci détient un numéro qui lui permet de recruter un nombre précis de travailleurs journaliers. C’est de cette manière qu’un jeune homme reçoit le numéro de docker de la part de son oncle pour lui permettre de travailler pour son compte durant une période précise. Au bout de trois mois, le jeune homme a déjà gagné un pactole estimé à 2 147 000 Fdj. Mais voila, au lieu de remettre la somme à son oncle, il décide de garder l’argent, tout en distribuant la somme de 900 000 fdj aux dockers et à ses amis dans le besoin. L’oncle en question, ne voyant toujours pas le jeune homme venir lui remettre ses sous, porte plainte pour abus de confiance. L’affaire est retombée dans les mains de la famille, et le jeune homme a remis à son oncle une parcelle de terrain. Une procédure de cessation de terrain a été enclenchée et l’affaire a été renvoyée devant un huissier

Vol en réunion

Toutes les vendeuses de khat se méfient quand un groupe de jeunes entoure leur «caisse». Cette semaine au bout de l’Avenue cheikh Houmed, une vendeuse isolée a fait l’objet d’un tel attroupement. Comme tous les jours, elle travaillait tranquillement lorsque plusieurs jeunes gens âgés pour la plupart d’entre eux d’une vingtaine d’années ont entouré son petit étal et lui ont volé une sacoche contenant la somme de 25 000 fdj, un téléphone portable, et plusieurs bottes de khat. Au même moment, plusieurs autres jeunes de la bande ont fait diversion pour permettre à leur ami de s’emparer d’une moto garée non loin des lieux du vol. Quelques jours plus tard, le jeune voleur de la sacoche, qui était connu des services de police, a été arrêté. Le jeune voleur et son complice, le propriétaire de la moto, ont été arrêtés et les biens ont été restitués à leur propriétaire.

Une voleuse atypique

Au début de cette semaine dans une grande parfumerie de la rue d’Ethiopie, une cliente s’est fait subtiliser son sac à main contenant 150 000 FD ainsi que des bijoux et un téléphone portable. Heureusement pour elle, le magasin est équipé de vidéosurveillance. Ainsi a-t-on découvert les images d’une femme plutôt bien habillée qui entre dans le magasin et qui cherche des yeux une proie facile. Une dame, qui se trouvait au comptoir, a tout de suite attiré l’œil exercé de notre voleuse qui a profité d’un moment d’inattention de cette cliente pour s’emparer de son sac. Mais elle ne savait pas que son forfait était filmé par les caméras de surveillance. Reconnue sur la vidéo, la voleuse est une mère de famille. Les investigations policières ont démontré qu’elle avait déjà commis d’autres méfaits, notamment des escroqueries sur des personnes à qui elle faisait croire qu’elle leur trouverait des maisons à louer. Les bijoux ont été restitués à leur propriétaire ainsi que le téléphone et l’argent a été remboursé par le mari.

Cambriolage au service des Mines …

Il y a quelques jours, les locaux de la direction des mines ont fait l’objet d’un cambriolage. Un individu s’est introduit par une fenêtre mal fermée et s’est emparé de matériels bureautiques. Un des vigiles a tout de suite appelé les policiers de la brigade de la voie publique et le voleur a aussitôt été rattrapé

Un autre cadavre rejeté par la mer

La semaine dernière, la mer a rejeté sur la plage de la Siesta le cadavre d’un jeune homme âgé d’à peine 20 ans. Le corps a refait surface après être resté deux jours en mer. L’enquête a révélé qu’il s’agissait d’un aliéné mental, qui avait pour habitude de traîner dans les environs de la plage de la Siesta. Le médecin légiste a aussi déterminé qu’il s’agissait d’une noyade accidentelle. La famille du défunt a par ailleurs été identifiée et le corps leur a ainsi été remis.

N. Kadassiya