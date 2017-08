Faits Divers

Un professionnel du cambriolage sous les verrous

La police vient de mettre la main sur un véritable Arsène lupin qui sévissait dans la capitale depuis une dizaine d’années. L’homme, âgé d’une trentaine d’années, était connu des services de police pour avoir déjà purgé une peine de prison pour 21 cambriolages. Il a été arrêté cette semaine en flagrant délit dans un appartement du centre-ville qu’il était venu « visiter ». Sa tanière était une véritable caverne d’Ali-Baba : bijoux en or, ordinateurs portables, liasses d’argent, deux pistolets automatiques. Il revendait tous ces biens volés ici même à Djibouti mais aussi au Yémen et en Ethiopie. Le voleur était muni de clés passe-partout et d’un trousseau de clés capables d’ouvrir les portes les plus tenaces. Il s’introduisait de nuit chez les gens sans aucune effraction et commettait ses forfaits sans laisser de traces.

Proxénète …et amoureux

Dans la journée du 14 août dernier, un jeune homme et deux jeunes filles sont interpellés. Les filles, mineures, sont accusées de racolage et le jeune homme, de proxénétisme. L’une des jeunes filles raconte qu’elle se prostitue avec son amie pour subvenir aux besoins de son amoureux. Les trois jeunes gens ont été interpellés dans le bungalow d’un restaurant situé sur la Corniche. Les jeunes filles sont âgées d’une quinzaine d’années. Le proxénète a eu le culot d’expliquer aux policiers qu’il était sincèrement amoureux de la jeune fille mineure qu’il exploite sexuellement.

Objets volés non réclamés…

La brigade de la voie publique sise au cœur de la place du 27 juin ou place Ménlik, a intercepté entre juillet et août une série d’appareils électroniques volés : téléphones, ordinateurs portables et appareils photos numériques. Tout ces objets qui ont été saisis aux mains de receleurs se trouvent au poste de police et n’ont pas été réclamés à ce jour. Les propriétaires qui reconnaitraient leurs biens sur la photo ci-jointe sont priés de venir les réclamer au poste de police de la place du 27 juin.

Un chauffeur très mécontent

Un jeune homme s’est enfui avec un camion appartenant à la société chinoise CCECC en charge de la construction de la nouvelle ligne de chemin de fer. Arrivé au terme de son contrat de chauffeur, le jeune homme se rend à la société chinoise pour réclamer son salaire. Mais à sa grande surprise, l’employeur lui explique que ses émoluments ont été amputés de 20 000 FD parce qu’il aurait crevé un pneu du camion dont il avait la charge. Furieux, il s’enfuit avec le véhicule en question avant de se faire rattraper. L’enquête est actuellement en cours, et le jeune homme réclame toujours les 20 000 FD déduits de son salaire.

Le plongeur du Héron

Un jeune homme âgé d’une trentaine d’années et domicilié à Arhiba, se rend régulièrement à la plage du Héron. Mais voilà, vendredi dernier, pour impressionner ses camarades, le jeune homme décide de faire « le saut de l’ange » du haut de la tour d’un phare … en pleine marée basse. Le jeune fanfaron s’est retrouvé à l’hôpital Peltier avec une fracture de la colonne vertébrale.

Incendies à Djebel et au Quartier 6

A Djebel, un terrible incendie a causé la destruction d’une dizaine d’habitations. Le feu s’est déclaré dans une maison où se trouvaient au moment de l’incendie deux jeunes enfants âgés de 5 et 3 ans. La maman, partie faire les courses a laissé les deux jeunes enfants endormis à l’étage et a refermé la porte derrière elle. Heureusement, les enfants se sont réveillés et ont alerté les voisins qui ont forcé la serrure de la porte. Les deux jeunes enfants se portent bien. Le père de famille a été accusé de mise en danger de la vie d’autrui, de dégradation de bien et d’incendie volontaire, puisque le départ de feu a été causé par un vol d’énergie.

Au Quartier 6, l’incendie qui a touché une vingtaine de maisons a été causé par la négligence humaine. Une jeune fille âgée de 16 ans a oublié d’éteindre le réchaud qui a embrasé toute la maison. La mère de famille, vendeuse de jus en ville, avait laissé ses enfants seuls à la maison. Les enfants ont été secourus par les voisins…

Star du X malgré elle

Une jeune fille âgée d’une vingtaine d’année a été arrêtée il y a quelques jours pour avoir été la vedette d’un film pornographique tourné à son insu. La jeune fille, en état d’ébriété au moment des faits, a été filmée par une de ses amies. Jalouse, celle-ci n’a pas hésité à mettre le film en ligne. …