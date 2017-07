Faits divers

Dans le silence de la nuit et parfois en plein jour, des faits qui sortent de l’ordinaire se produisent. Ces affaires sont le lot quotidien de la police.

Abattages clandestins

Des opérations coup de poing contre les abattages clandestins de bétail et les garages sauvages occupant illégalement le domaine public ont été menées dans le 1er arrondissement de la capitale. 10 bouchers et 24 garagistes clandestins ont été interpellés dans le cadre de cette descente de police et conduits au centre de tri de Nagad pour vérification de leur situation.

Incendie volontaire

Le 21 juillet 2017 vers 3 heures du matin, un incendie s’est déclaré dans un appartement situé au rond-point d’Einguella, en face de l’hôtel Dar-El-Salam. L’enquête a démontré qu’il s’agissait d’un incendie volontaire provoqué par le propriétaire de l’appartement. Celui-ci a été interpellé et fait actuellement l’objet d’une procédure pénale.

Cadavre à bord

Le 22 juillet, vers 16h00, les autorités portuaires *de Djibouti signalent à la police l’accostage d’un bateau transportant à son bord un cadavre. Aux premières constatations, il s’agissait de l’ingénieur mécanicien du bateau en question qui s’est suicidé par pendaison dans la salle des machines. Une lettre écrite en langue birmane a été découverte à ses cotés et est en cours d’analyses. Le défunt était d’origine birmane.

Le mari passe aux aveux

Dans l’enquête sur le cadavre d’une femme retrouvé derrière le stade Gouled, le mari de la victime a reconnu les faits et l’affaire est actuellement en cours d’instruction.

Adolescents violents

La police nationale a recensé un nombre élevé de violences perpétrées par de jeunes adolescents envers leurs parents. La recrudescence de ces cas est souvent liée à l’addiction au khat et autres drogues. Il s’agit pour la plupart des cas de jeunes adolescents qui s’adonnent au mélange de khat et de substances illicites. Selon les policiers en charge de ces enquêtes, ce phénomène a débuté dans les années 90. Et le cas le plus triste est celui d’un jeune homme qui a été fusillé par son propre père suite à plusieurs agressions. Ces jeunes adolescents violents finissent très souvent à la prison de Gabode, où ils sont placés pour des faits allant du simple délit au harcèlement et à la menace. Pour la police, il s’agit d’un phénomène social qui a pris ces derniers temps beaucoup d’ampleur.