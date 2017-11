Faits divers

Homicide à Einguella 2

Dans la nuit du 1er au 2 octobre dernier, deux individus escaladent un bâtiment situé à Einguella 2. Ils décident de s’installer à la terrasse de cet immeuble de trois étages pour consommer de l’alcool. Quelques heures passent et une altercation s’ensuit. Laquelle débouche sur un homicide. Selon les aveux du meurtrier, qui sera interpellé par la brigade criminelle après une cavale de quelques semaines à Dire-Dawa, en Ethiopie, la victime l’aurait giflé et sorti une arme blanche. Il le bouscule et la victime tombe du haut de la terrasse. Les témoins, qui seront interrogés dans cette affaire, déclareront que la victime n’est pas morte sur le coup, mais qu’elle a agonisé pendant plusieurs heures avant de décéder. L’assassin est en réalité un délinquant notoire connu des forces de police pour des faits de vol et de violence. Après avoir commis le crime, le jeune homme a fui le pays en se rendant en Ethiopie. Notre consulat à Dire-Dawa et les autorités éthiopiennes ont conjugué leurs efforts pour pousser le jeune homme recherché à revenir au pays. Les éléments de la brigade criminelle, conduits par le commandant Harbi Houssein Bouh, ont interpellé l’individu à la mosquée «Markaz ».

L’enquête et la collaboration avec l’Ethiopie se sont effectuées sous la supervision du directeur de la sécurité publique, le colonel Omar Hassan. Le jeune homme a été présenté au parquet et écroué derrière les barreaux de la prison civile de Gabode.

Vendetta à la djiboutienne

Deux jeunes, en vacances en Ethiopie, se disputent très violemment. Durant l’altercation, l’un d’eux reçoit un violent coup sur la tête. Les blessures provoqueront chez le jeune homme une paralysie des membres inférieurs. Une année plus tard, le frère de la victime retrouve l’agresseur de son frère à Djibouti. Il ne tarde pas à lui faire payer le prix du sang.

Une voleuse trahie par la vidéosurveillance

Deux jeunes femmes font leurs emplettes dans une boutique pour enfants très appréciée des Djiboutiennes. Durant leur marchandage, une autre femme les suit du regard. Un moment d’inattention suffira à la dame pour s’emparer du sac de l’une des jeunes femmes qui contenait un porte-monnaie avec une somme de 20.000 FDJ, un téléphone portable, et un trousseau de clés. La caméra de surveillance de la boutique, qui a tout filmé de la scène, permettra aux forces de police du 1er arrondissement de retrouver les traces d’une autre femme connue pour les mêmes délits. Cette dernière reconnaîtra sur la vidéo la voleuse qui sera interpellée au domicile de sa mère, chez qui elle vivait avec ses deux enfants.

N.Kadassiya