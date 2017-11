Faits Divers

Tentative de kidnapping d’une jeune femme à Gabode 2

La semaine dernière, une jeune femme âgée de 25 ans, qui rentrait de travail très tard dans la nuit, monte dans un bus à Gabode 2. Après quelques instants, les autres passagers descendent et elle se retrouve toute seule dans le bus. C’est à ce moment là que le chauffeur du bus et le crieur décident d’enlever la jeune femme. Se rendant compte que le bus déviait de son chemin initial, la jeune femme crie de toutes ses forces et le crieur tente d’étouffer ses cris. Déterminée à ne pas se laisser faire, elle le repousse et se jette de la voiture. Des passants, qui ont assisté à la scène, ont pu relever le numéro d’immatriculation du véhicule, qui sera finalement immobilisé quelques heures plus tard. Les deux kidnappeurs présumés ont finalement été retrouvés par les fins limiers de la police nationale. Les deux suspects ont été arrêtés pour enlèvement et agression sexuelle et déférés à la prison civile de Gabode.

Vol de téléphones portables et d’ordinateurs

Les policiers du 4ème arrondissement ont procédé à l’interpellation de plusieurs individus qui volaient du matériel électronique dans des maisons situées dans le secteur de Balbala mais aussi de la capitale. Des téléphones portables et des ordinateurs ont été retrouvés, et les voleurs encourent des peines allant 2 à 5 ans, et pour les circonstances aggravantes de 2 à 10 ans. Tous les propriétaires de ces matériels seront convoqués ultérieurement.

Un cambrioleur pas très futé

La semaine dernière, un jeune homme escalade un poteau pour tenter de s’introduire dans une résidence privée située à la cité « Saoudi ». Une fois arrivé en haut, il s’accroche tant bien que mal, à un gros câble électrique et le suit jusqu’au domicile. Les voisins qui ont aussitôt remarqué un jeune homme accroché au câble, ont tout de suite averti les propriétaires de la maison. Une fois arrivé à destination, le jeune voleur pas très futé sera accueilli par les membres de la famille, qui n’hésiteront pas à le rouer de coups.

Une fleuriste intimidée par une cliente

Une ressortissante d’origine chinoise s’est rendue en début de semaine chez une fleuriste pour commander un bouquet. La fleuriste, pas très adroite avec son gros ciseau, blessera légèrement la cliente au pouce. Après des excuses, l’affaire sera finalement réglée à l’amiable. Mais deux jours, plus tard, la cliente furieuse, accompagnée de deux gros bras, se rendra devant la boutique de la fleuriste pour la menacer. La jeune femme portera plainte pour intimidation et menace.

N. Kadassiya