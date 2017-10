Faits Divers

52 personnes interpellées dans l’affaire de Buldhuqo

Suite aux événements qui se sont produits à Boulquho, la Police Nationale a appréhendé 52 individus impliqués dans ces actes répréhensibles par la loi. Ils ont été traduits devant la justice, et tous ont été écroués. Parmi les prévenus 22 ont fait l’objet d’une ouverture d’information judiciaire à leur encontre et les 30 restants ont été condamnés en flagrant délit. Rappelons que plus d’une vingtaine de policiers ont été blessés lors de ces affrontements orchestrés par les assaillants occupants illégalement le site de Buldhuqo.

Jalousie, quand tu nous tiens !

Il y a quelque jour, un fonctionnaire, rentré ce jour là un peu plus tôt de son travail, reçoit vers 19h un appel d’une collègue l’informant de la tenue d’une réunion, le lendemain. Sa femme, qui n’a pas perdu une miette de leur conversation, commence à agresser son mari, lui reprochant d’avoir une liaison extraconjugale. Folle de rage, la dame enceinte, casse la voiture de son époux, qui prend la fuite tard dans la nuit. Le lendemain, le jeune homme demande à un ami de lui prêter sa voiture et de la garer un peu plus loin , pendant que les deux familles essayent de trouver une solution au problème de leurs enfants. Après la réunion familiale, le jeune homme décide de se rendre en ville avec la voiture de son ami, qui démarre tant bien que mal. Une fois en ville, le jeune homme descend acheter quelques affaires et tente de redémarrer la voiture, mais en vain. Il appelle son ami à la rescousse et une fois sur les lieux, l’ami en question se rend compte qu’il ne s’agit pas de son véhicule. Le jeune homme s’est effectivement trompé de véhicule et a pris une autre voiture garée juste à coté. Les policiers, alertés par le véritable propriétaire de la voiture, ne tarderont pas à interroger le jeune homme, qui, avouera, qu’avec la crise de jalousie de sa femme, il n’a pas fait attention au véhicule qu’il a pris pour faire ses achats. Le véritable propriétaire du véhicule portera plainte et le jeune homme sera finalement arrêté.

Des pervers sous les verrous

Avec la pénurie de bus, aux heures de pointe, les petits voleurs à la sauvette, ont refait surface. Profitant du mouvement de foule, ils se glissent parmi la foule pour dépouiller les pauvres citoyens. Alertés par la population, les policiers de la brigade du 1er arrondissement ont donc décidé d’agir en demandant à plusieurs collègues en tenues civiles de se mélanger à la foule pour les prendre en flagrant délit. Une fois sur les lieux, les policiers se sont mélangés à la foule et à leur grande surprise, ils ont constaté que les petits voleurs ne sont pas les seuls à profiter de ce mouvement de foule. En effet, des messieurs mal intentionnés ont trouvé leur bonheur en procédant à des attouchements envers les femmes lors de ces bousculades. Mais c’était sans compter sur la présence des policiers qui n’ont pas hésité à interpeller les voleurs et les pervers.

Des usurpateurs démasqués

En début de semaine, un petit garçon âgé de 9 ans, a été heurté par une moto conduite par un ressortissant étranger aux environs du Quartier 4. Plusieurs badauds, qui ont assisté à la scène, ont accouru sur les lieux et se sont faits passer pour des parents proches de la jeune victime inconsciente pour essayer de soutirer quelques sous au malheureux conducteur de la moto. A son réveil, le jeune garçon, accompagné du propriétaire de la moto, et des individus se rendent au poste de police le plus proche. Le petit garçon complètement paniqué ne tardera pas à dénoncer ces usurpateurs qui se faisaient passer pour ses parents. Les messieurs en question, âgés d’une cinquantaine d’années, ont été arrêtés et le petit garçon qui souffrait de blessures légères a finalement été remis à ses véritables parents.

Recrudescence d’agressions envers des parents

Ces derniers temps, les affaires de menace envers un ascendant se font de plus en plus récurrentes dans certains quartiers de la capitale. Ces jeunes suspects sont en majorité des garçons âgés d’une vingtaine d’années. Consommateurs de substances illicites, ces jeunes agressent, parfois physiquement leurs proches parents pour leur prendre des sous qui leur serviront à acheter leurs doses de khat ou d’alcool.

N. Kadassiya