Faits Divers

Une adolescente violée

Dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre, deux jeunes garçons en scooter se présentent au poste de police du 3ème arrondissement pour signaler le viol d’une jeune fille derrière le mur de la Free Zone, du coté d’Arhiba. Accompagnés de ces jeunes, les policiers se déplacent sur les lieux et constatent qu’une bande de jeunes garçons étaient attroupés autour d’une jeune fille. A l’approche du véhicule des forces de l’ordre, les jeunes hommes, au nombre de sept, prennent la fuite, mais après une course poursuite, l’un d’entre eux sera rattrapé et emmené au commissariat de police. Interrogé, celui-ci avouera que deux des jeunes hommes présents sur les lieux ont violé la jeune fille et que la police serait intervenu alors que le troisième se « préparait » à passer à l’acte. Lors de cet interrogatoire, le jeune homme dénonce également ses complices qui, au nombre de six, seront tous interpellés. La jeune fille est tout de suite envoyée à l’hôpital Dar El Hanan, auprès d’un gynécologue obstétricien. Au cours du trajet l’emmenant à l’hôpital, la jeune fille déclarera qu’elle était venue voir son petit ami, qui l’a laissée seule aux mains des sept jeunes. En effet, l’enquête démontrera que le petit ami avait volontairement abandonné sa copine aux mains de ses amis et qu’il était l’instigateur du viol. Après sa visite à l’hôpital, la jeune fille ne sera plus jamais revue, ni par ses amies ni sa famille, n’ont plus de nouvelles. Depuis cette triste soirée, la jeune fille est toujours recherchée par sa famille. Elle est âgée de 15 ans.

Un soldat volé

Lundi, un homme en tenue militaire se présente au commissariat du 3ème arrondissement, pour déclarer un vol qu’il venait de subir de la part d’une bande de jeunes. L’homme, qui porte une prothèse à une jambe, raconte qu’il se trouvait à bord de son véhicule lorsqu’il s’est arrêté pour demander à une bande de jeunes de l’aider à déplacer des poutres qui lui barraient la route. Pendant qu’il discute avec eux, l’un des quatre jeunes fait le tour du véhicule et s’empare d’une somme de 20 000fdj. Un deuxième jeune lui bloque la porte du véhicule, pour laisser son complice prendre la fuite. Malgré sa prothèse, il tente de les rattraper. Au cours de sa fuite, le jeune voleur laisse tomber 10 000fdj. Après sa déclaration de vol, le militaire retrouve l’un des deux autres complices sur les lieux et le presse de se rendre au commissariat. Il n’hésitera pas à dénoncer ses complices qui se feront interpeller alors qu’ils barbotaient dans l’oued Ambouli en crue.

Enceinte et morte électrocutée….

Les officiers de la Police Judiciaire du commissariat de Hodan ont appris dans la journée du 29 août une information portant sur le décès d’une jeune femme âgée d’une trentaine d’années et enceinte de 7 mois. La jeune femme serait décédée suite à une électrocution provenant d’un vol d’énergie dans le quartier Guerissa, à Balbala T9. Le décès a été causé par un mauvais branchement électrique. En effet, la voisine mitoyenne a demandé à la défunte de lui brancher un ventilateur, alors que cette dernière venait de prendre une douche. Le décès à été constaté à l’hôpital. Les investigations ont dévoilé que la maison ne possédait aucun compteur EDD et que plusieurs câbles étaient directement reliés au réseau public. Tous les câbles électriques ont été saisis ainsi que les accessoires. Les proches de la défunte, craignant que l’affaire ne s’ébruite, l’ont enterrée en catimini. L’enquête a également permis de trouver des objets appartenant au propriétaire de la maison. Suite à son interpellation, ce dernier a dénoncé le technicien qui a installé les branchements illégaux. Les recherches ont permis l’arrestation d’un individu qui avait l’habitude de faire ce type d’activités. Les branchements ont été effectués chez la défunte quatre jours plus tôt. Une procédure de vol d’énergie et de mise en danger de la vie d’autrui ont été retenues contre le propriétaire et le faux technicien et ils ont été tous les deux déférés au parquet.

Un comédien victime de vol à l’arraché

Un célèbre comédien, star du burlesque, a été victime de son succès il y a quelques jours. Alors qu’il sortait d’une banque avec une importante somme d’argent lorsque deux jeunes lui ont arraché l’enveloppe des mains. Il s’est mis à crier « Au voleur ! » mais des complices des voleurs, ont fait croire qu’il s’agissait d’un tournage. Les nombreux badauds, qui circulaient aux abords de la banque, sont tous tombés dans le panneau et ont laissé les deux individus s’enfuir.

Accident mortel

Un jeune Américain est décédé dans la nuit du 29 au 30 septembre à proximité du dispensaire Farahad. Il a percuté un abribus avant d’être stoppé dans son élan par un poteau électrique. La voiture a complètement été détruite et les forces de la police ont mis plusieurs heures pour extirper le jeune homme du véhicule. Pendant que la police découpait la voiture à la scie électrique, des perfusions ont été faites au blessé avant de l’évacuer à l’hôpital, où il décédera plusieurs heures après.

N. Kadassiya