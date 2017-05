FAD/FFDJ : Le Général Zakaria Cheick Ibrahim visite la BA 188

Le général de division Zakaria Cheick Ibrahim, chef d’état-major général des armées, s’est rendu sur la base aérienne 188 pour une visite de courtoisie à l’escadron de chasse (EC) 3/11 «Corse» le 21 mai. Accueilli par le général Duquenoÿ, commandant les forces françaises stationnées à Djibouti (FFDj), et le colonel Penet, commandant la base aérienne 188, il a rencontré le personnel de l’escadron de chasse dans ses locaux et les moyens de l’escadron lui ont été présentés.

L’escadron de chasse 3/11 « Corse » constitue l’élément clef du dispositif des FFDj dans la participation, au côté des Djiboutiens, à la police de l’espace aérien djiboutien selon le traité de coopération en matière de défense signé en 2011 entre la République française et la République de Djibouti. Pour assurer cette mission de police du ciel en permanence, l’escadron de chasse s’intègre dans une chaîne complète s’appuyant sur des moyens de détection, de protection et de soutien et disposant d’une chaîne de commandement courte et réactive. Les Mirage 2000-5 permettent d’effectuer les mesures actives de cette mission de police du ciel. Enfin, avant de quitter l’escadron de chasse, le général Zakaria a signé le livre d’Or de l’escadron en remerciant les personnels pour cette visite et en saluant « les capacités énormes dans la défense aérienne du territoire de Djibouti » offertes par le M2000-5.