FAD – Une vingtaine de jeunes militaires formés en génie civil

Le chef d’état-major général des FAD, le général Zakaria Cheick Ibrahim a présidé jeudi dernier au Camp Cheick Osman (CCO), la cérémonie de fin de formation spéciale élémentaire génie civile en collaboration avec le Japon. Le chargé d’affaires de l’ambassade du Japon, et le commandant de la base Japonaise ainsi que de nombreux hauts gradés et responsables civils et militaires ont pris part à la cérémonie.

Une vingtaine de jeunes militaires djiboutiennes ont achevé une formation de trois mois en génie civil dispensée par des militaires japonais. L’occasion pour les forces armées djiboutiennes de leur offrir hier une belle cérémonie de remise de certificat au camp Cheikh Osman. Placé sous le haut patronage du chef d’état-major des FAD, le général Zakaria Cheick Ibrahim, l’événement a vu la participation d’un bon nombre de personnalités, aussi bien civiles que militaires.

Les hauts gradés ont d’abord passé en revue la troupe d’honneur et les militaires japonais venus spécialement pour former les stagiaires nationaux. Ensuite, le chef d’état-major des FAD a fait part de sa satisfaction générale quant au bon déroulement de ce stage qui a constitué une excellente coopération bilatérale entre les forces armées djiboutiennes et japonaises. Il s’est dit fier de « célébrer cette cérémonie de clôture d’une formation de haut niveau de maitrise des engins des travaux public dans le cadre de la lutte contre les catastrophes naturelles dispensée par une Equipe d’expert militaires japonaise »

Le général Zakaria Cheikh Ibrahim a exprimé ses très sincères remerciements pour ce geste fort et riche de sens au nom du haut commandement militaire, du personnel du service du génie militaire des FAD et en son nom personnel.

« Les forces d’autodéfense japonaise font partie des armées les plus modernes du monde, et c’est pourquoi, l’installation de la première base militaire japonaise à Djibouti, une première depuis la fin de la seconde guerre mondiale, symbolise aujourd’hui cette volonté d’ouverture vers l’extérieur du Japon », a-t-il souligné en substance. Il a profité de l’occasion pour remercier une fois encore les militaires japonais pour cette précieuse formation qui permettra, a-t-il affirmé, « aux stagiaires des FAD de transmettre à leur tour le savoir-faire acquis à leurs camarades ».

Ainsi, le commandant de la base japonaise s’est déclaré fier d’avoir contribuer pleinement au processus de valorisation des ressources humaines des forces armées djiboutiennes. Ainsi cette collaboration se poursuivra, a-t-il dit, à long terme dans l’avenir. Notons enfin que le général Zakaria Cheick Ibrahim a transmis une lettre de satisfaction a son homologue japonais.