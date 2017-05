FAD / MENFOP : Quand des militaires inculquent le patriotisme aux écoliers

L’Armée nationale a entamé dimanche 14 mai dernier une campagne de sensibilisation sur le patriotisme dans l’école primaire de la République. L’initiative est une première du genre au pays. Elle s’inscrit dans le cadre de la célébration du 40ème anniversaire de l’indépendance nationale. Elle a regroupé sur place le chef d’état-major général des forces armées djiboutiennes (FAD), le général de division Zakaria Cheikh Ibrahim, le directeur général de l’éducation, Abdi Dirir, un bon nombre d’officiers supérieurs et de pédagogues de notre système éducatif.

Les écoliers et les adultes ont vibré ensemble au rythme des chants patriotiques, interprétés par les artistes en treillis de la troupe Harbi. Puis, le public juvénile de l’école de la République a écouté d’une oreille attentive les explications de plusieurs femmes et hommes, aussi bien civils que militaires, sur les tenants et aboutissants de cette campagne de sensibilisation sur le patriotisme. On a observé le lendemain un engouement similaire chez les élèves de l’école de Balbala 6. Idem pour leurs congénères de l’établissement scolaire de Q7Bis qui ont réservé mardi 16 mai dernier un accueil chaleureux aux sensibilisateurs des FAD.

Tous ces jeunes écoliers semblaient apprécier les immersions qu’ils ont respectivement faites au sein des casernes de la marine, l’armée de l’air, et du camp Cheick Osman. Et ce, faut-il ajouter, sous bonne escorte de leurs enseignants et des commandants de ces corps régaliens. Fillettes et garçonnets ont pu monter à bord des frégates, d’avions, d’hélicoptères, et des blindés. Les unes et les autres ont posé aux militaires une multitude de questions d’interroger sur le mode opératoire de ces moyens de défense.

Les marins, avionneurs, et artilleurs ont su trouver les mots afin d’assouvir la curiosité de leurs interlocuteurs juvéniles à ce propos. L’objectif visé par ce biais est de cultiver le patriotisme de manière précoce chez les écoliers.

Zouhour